Natalia Esperón es ejemplo de fortaleza: así salió de su depresión tras la muerte de su bebé

Natalia Esperón vivió uno de los momentos más duros de su vida cuando se encontraba a la espera del nacimiento de sus trillizos. Su embarazo tuvo problemas y la noticia más triste llegó: uno de sus bebés había fallecido.

La actriz volvió a la televisión recientemente después de haber estado 10 años lejos de los proyectos televisivos, pero muchos buscan conocer ese lado de madre que conmovió a muchos hace años atrás cuando vivió este difícil momento.

Espuerón confesó que la muerte del hijo que iba a tener con Pepe Bastón la marcó para toda la vida, pudo salir adelante y llevar una vida plena y feliz.

Fue el 17 de noviembre de 2003 cuando Natalia presentó problemas en su embarazo múltiple y, aunque fue trasladada rápidamente a un centro hospitalario, la lamentable noticia llegó.

El fallecimiento de uno de sus hijos la dejó emocionalmente destruida y debió emprender un camino para sanar que estuvo lleno de dificultades y obstáculos.

Durante el programa Montse & Joe, la actriz abrió su corazón y reveló cómo fue su camino para superar la depresión tras la muerte del pequeño.

Natalia Esperón vivió los momentos más duros

“Tuve depresión postparto y son cosas que a nadie se le desean (...) Nadie me ayudaba de la manera en que yo necesitaba, todo mundo me ayudaba desde la manera que ellos pensaban que me podían ayudar y no fue afortunada. Entonces, quedaron muchas cosas que no se habían sanado y era una bomba de tiempo. Yo estaba muy triste, traía una tristeza que no entendía, no disfrutaba las cosas”, confesó la famosa sobre su experiencia.

Sin embargo, la famosa aseguró que se ocupó de sus emociones y buscó diversas alternativas para superar la situación.

“Estuve estudiando Historia del Arte y también inglés porque era malísima. Estuve también en mi terapia emocional, en crecimiento emocional, terapia de todo”, detalló.

En su testimonio, Natalia destacó la importancia de abrazar el dolor después de una situación como esta.

“El duelo hay que vivirlo, es un proceso, no te puedes brincar las fases, lo tienes que vivir, pero nadie nos enseña, nadie nos platica de la muerte. Tenía que cuidar a otros chiquitos, entonces yo me imaginaba a mi chiquito, yo vivía con tres bebés, y eso no estaba bien”, afirmó.