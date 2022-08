El día en que Natalia Esperón marcó la diferencia entre estar soltera, pero “sin soledad”

Luego de volver a la televisión con la producción de Salvador Mejía “Corazón Guerrero”, la actriz Natalia Esperón reveló en una entrevista reciente con ¡Hola! México, que se encuentra viviendo momentos llenos de gratificaciones.

En 2005 anunció su separación de Pepe Bastón, con quien formó una familia y tuvo tres hijos: Talita, Mariana y José Antonio. Sin embargo, este momento decisivo, no le impidió disfrutar la vida y también le permitió “abrazar su soltería” de forma plena.

¿Cómo fue el tiempo en que decidió alejarse de la actuación?

La protagonista de “Agujetas de color de rosa” mencionó que se tomó un descanso en su carrera en 2012, pues se mantuvo realizando cosas para beneficio personal como estudiar historia del arte, idiomas y asistir a terapia, con el fin de entender sus emociones y crecer personalmente.

“Traía como muchas cosas que yo no había sanado y que no me había dado cuenta, y que esas cosas luego te impiden muchísimo el poder disfrutar, el poder relacionarte también…”, expresó Natalia durante una entrevista con Montse & Joe.

También, la actriz manifestó que asumió su soltería con buen actitud y confesó que hubo un momento en el que no fue tan fácil hacerlo, pero tras decidirse a crecer como persona, quererse, aceptarse y compartir el tiempo consigo misma.

“De repente, estar sola para mí era como fuerte, ¿quién quiere salir conmigo? Y ahorita los momentos que más disfruto es estar conmigo…”, dijo la protagonista de telenovelas.

¿Qué hizo Natalia Esperón durante los casi diez años que estuvo alejada de las telenovelas?

Estar soltera ha sido muy gratificante para Natalia, ya que ha disfrutado el pasar el tiempo con su familia, amigos y consigo misma, pese a que: