La última entrevista de Maribel Guardia y Julián Figueroa: así brillaron juntos como madre e hijo

“No tengo alma”, así se describió al actriz y cantante Maribel Guardia tras conocer que su único hijo murió la noche del domingo 9 de abril, mientras ella estaba en una presentación en un teatro. La vida de Julián Figueroa, de 27 años, se esfumó con un infarto al miocardio, dejando atrás corazones rotos, que ni el propio tiempo podrá reparar.

A pesar de estar en la cima de su carrera como cantautor y actor, mantenía la esperanza de ayudar a las personas que están atravesando por alguna enfermedad mental, por lo que decidió estudiar psicología.

La muerte de su padre, lo sumergió en un dolor profundo, que no dudó en exteriorizar a través de su cuenta en Instagram un día antes de morir.

“Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”, compartió con sus 644 mil seguidores.

Un médico forense reveló que el hijo de Joan Sebastian estaba “limpio” al momento de su muerte, porque le indicó aseveró que las causas del deceso son naturales. Marco Chacón, esposo de Maribel y quien vio crecer desde los 2 años a Julián, contó la tarde de este lunes 10 de abril: “Es lamentable tuvo Covid-19 hace poco, nunca le había dado”.

Además, añadió que fue quien tuvo que darle la noticia a su pareja y ella ahora está destrozada. Él y madre eran inseparables, ambos se apoyan en todo. Como hace seis años cuando el joven cantante debutó en Estados Unidos al lado de Maribel.

Pero ahora con su muerte, salen a la luz esas entrevistas que ambos ofrecieron y que esas declaraciones suenan desgarradoras, cómo los sueños quedaron sin cumplir.

¿Si fuera tu último día de vida, que es lo que más quisieras hacer?

Maribel y Julián llegaron a El Salvador en julio del 2019 para ofrecer un show en conjunto. En una gira de prensa, estuvieron como invitados en el podcast de César Durán, quien les hizo algunas preguntas que hoy duelen.

Lee también: Así despidió el medio del espectáculo al hijo de Maribel Guardia

“¿Si fuera tu último día de vida, que es lo que más quisieras estar haciendo?”, le preguntó al cantautor, quien sin titubear y al lado de su madre respondió: “Pasar tiempo con mi hijo”. Y posteriormente t se describió como “una persona sumamente soñadora y creo que paso la mayor parte de mi vida soñando despierto. Quiero ser un gran compositor, una persona feliz, conocerme a mi mismo, conocer a Dios”.

Julián también le contó al influencer salvadoreño que deseaba conocerse mejor, ser feliz y que su hijo sea feliz. Por su parte, Maribel solo tenía un sueño, que ahora será inalcanzable: “Quisiera que Dios me diera vida para ver más armado a Julián en la vida, como ser humano, verlo con su hijo, ahora tan feliz”.

En mayo del 2016, la protagonista de “Corona de lágrimas” fue homenajeada en el Día de la Madre por el programa Sabazado. Allí su primogénito la sorprendió con un ramo de flores y con canciones y, por supuesto, ella dijo las palabras más dulce para él.

“Julián ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida y el amor. Es un niño muy noble, bueno inteligente, el mejor hijo del mundo. Te quiero mucho mi amor”, expresó la costarricense.

El intérprete de “Cómo olvidar”, también la elogió: “Me gustaría presumirle que yo tengo a la mejor (mamá) del mundo y que en los momentos que más te he necesitado no me has soltado, y creo que la forma en la que te puedo pagar es saliendo adelante, mejorando cada día como hombre. No te voy defraudar voy a llegar lejos de tu mano mayo”.

Hace unas semanas, Maribel declaró para el programa Al punto la nota, que se pudo despedir de Joan Sebastian y habló sobre la muerte: “Hay que cerrar ciclos pendientes. A veces la gente se muere y tú quedas como con cosas que traías en el corazón, que no hablé, que no dijiste”.

Julián afirmó a People en español, en el 2015: “Me encanta la actuación, pero de la persona que más he aprendido en esta carrera, sin duda alguna y todavía más que de mi padre, es de mi madre. Es una mujer muy profesional que se toma su trabajo muy en serio. Ella reina con el ejemplo, que es una mujer tan dedicada a su trabajo que no me queda más que imitarla y tomar enserio mi carrera”.