“Ni ella se lo cree”: Verónica Castro presume a su nieta, pero le reclaman “abusar” del Photoshop

Verónica Castro está en el centro de las críticas después de una reciente publicación en Twitter en la que presumió a su nieta Rafaela, pero lo que capturó la atención de todos fue el exceso de filtros en su rostro.

Esta no es la primera vez que la conductora y actriz atraviesa una polémica similar, pues en el pasado también se le señaló por “abusar” del Photoshop para disimular las líneas de expresión, dando un aspecto irreal.

“Yo pagué mil filtro y a mí me gusta de esa manera (...) no hagan corajes, que no hace daño”, expresó tiempo atrás, sobre una foto que se hizo viral posando con su hermano, José Castro.

Esto contrasta con algunas declaraciones que también ha dado la madre de Cristian Castro, en la que dice que acepta sus signos de la edad sin complejos. “Yo sí lo he aceptado y me ha gustado. Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas. Me gustan mis abandonos de cabeza porque a veces se me va la onda, además que tengo un público maravilloso que recuerda mi carrera”, manifestó.

La foto de Verónica Castro por la que la tildan de abusar del Photoshop

Una situación similar está atravesando ahora, pero tras posar con la pequeña Rafaela, de 8 años, sobre la que dijo “Bella mi nieta”. Las dos se abrazan y aparecen muy felices y sonrientes, pero los internautas señalan el rostro de la mexicana.

Bella mi nieta ❤️🌹💋 pic.twitter.com/0Fxs22mged — Verónica Castro (@vrocastroficial) April 10, 2023

“La nieta tiene más arrugas que la abuela”, “¿Dónde está esa alberca para quitarme 10 años?”, “Alguien descubrió cómo usar los filtros, uno más y purifica el agua”, “A alguien se le pasó la mano en FaceApp”, “No era necesario ponerle todos los filtros que existen”; le reprocharon los internautas, algo a lo que ella no respondió.