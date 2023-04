Adamari López y los obstáculos de Televisa que casi truncan su carrera de actriz: surgió como el ave fénix

La salida de Adamari López del programa Hoy Día de Telemundo tiene a muchos de sus fans conmocionados, pues algunos no entienden el por qué una televisora prescinde de los servicios de una de las conductoras más queridas en Estados Unidos y México y que le trajo tanta audiencia por casi 11 años.

El pasado 7 de abril, Adamari anunciaba su salida de la cadena Telemundo con un mensaje en sus redes sociales donde se despedía de su publico que la convirtió en uno de los rostros más visibles de América Latina.

Esta situación tomó por sorpresa tanto a los fans de la puertorriqueña como a ella misma, pues días antes anunciaba que Hoy Día tendría una duración de 4 horas y luego se le informa que no estaría más en la conducción del programa.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no los acompañaré cada mañana en Hoy Día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, dijo la también actriz en un video que compartió en sus redes sociales.

Un revés con Televisa que le cuesta su carrera

Tras su salida de Telemundo, portales y revista se han dado a la tarea de recordar los inicios y la historia de Adamari López en la televisión y, entre ellos, un episodio muy difícil por el que pasó en su carrera artística, el veto de Televisa antes de ser conductora de Hoy Día.

Pese a ser una de las actrices más reconocidas debido a su larga trayectoria en diversas telenovelas, la puertorriqueña se enfrentó a diversos obstáculos.

Según el portal Terra, uno de los más grandes que casi trunca su sueño de ser actriz de un día para otro fue cuando quedó vetada de Televisa.

Explican que la ex conductora de Hoy Día, comenzó su carrera actoral a la edad de 6 años en la telenovela puertorriqueña ‘Cristina Bazán’, dando pie a que siguiera obteniendo diferentes papeles en melodramas de su tierra natal, muchas veces de la mano de Telemundo.

El ser parte de estas producciones habría sido una de las principales razones por las que la televisora de Emilio Azcárraga le impidió unirse a sus filas.

Tiempo después, López se ganó el interés de productores que la invitaron a formar parte de proyectos en México a través de Televisa y ella decidió dejar todo y jugársela en tierras extranjeras donde había ganado un papel por el que compitió con personalidades como Aracely Arámbula e Irán Castillo en la telenovela, ‘Pueblo chico, infierno grande’.

Aseguran que para ese papel trabajó mucho y se capacitó para neutralizar su acento.

Como el ave fénix

Todo estaba listo para su debut en tierras mexicanas; sin embargo, el destino le hizo una cruel jugada pues Televisa se dio cuenta que las telenovelas en las que había aparecido en Puerto Rico habían sido transmitidas por TV Azteca, su eterno rival. Una situación imperdonable para Adamari.

La presentadora puertorriqueña quedó vetada del papel y se lo otorgaron a Aracely Arámbula, situación que la dejó destrozada, pero no derrotada porque surgió como el ave fénix y trabajó muy duro para convertirse en la artista que es en la actualidad.

Afortunadamente, la empresa no tardó en quitarle el veto y poco tiempo después hizo su debut en 1997 en la telenovela ‘Sin ti’, a la que le siguieron otros proyectos exitosos como ‘Locura de Amor’ y ‘Amigas y Rivales’, entre otros.