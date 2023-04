No mendigues amor: tú mereces un caballero, no un patán y estas películas de Netflix lo prueban

Películas de Netflix Películas de Netflix para aprender a valorarte y no mendigar amor (Netflix/Netflix)

Muchas veces no recordamos lo mucho que valemos y hacemos todo con tal de no terminar esa relación que nos está dañando y que no merecemos.

Por eso, nada mejor para reaccionar y darte cuenta de todo lo que vales que viendo unas películas de Netflix que te recuerden que te mereces el mundo entero y no menos.

Si no eres feliz, si no te dan el amor ni el trato que quieres, y no te tiene como su prioridad es momento de decir adiós y ya llegará el hombre que valga la pena, porque es mejor estar soltera que mal acompañada.

Aprende a amarte y valorarte con estas películas de Netflix que te enseñan a no mendigar amor

Soltera codiciada

Soltera codiciada en una película que muestra la vida de María Fé, interpretada por Gisela Ponce de León, quien su novio la termina de un momento a otro luego de 6 años de relación.

Aunque le dolió mucho, lloró y sufrió, se levantó gracias a sus amigas y decidió escribir para desahogarse, creando un blog que tendrá un gran éxito, y sin duda nos demuestra que jamás debemos rogar por amor, pues el que se fue no hace falta ni te merece.

La increíble Jessica James

La increíble Jessica James muestra la vida de una joven escritora que acaba de terminar su relación con el hombre que creía que era el amor de su vida y se siente muy triste.

Sin embargo, aunque le cuesta superarlo se enfoca en su vida, y comienza a disfrutar la vida mucho más después de la ruptura, entendiendo que se merece algo mejor y que todo pasa por algo.

Romance en Verona

Romance en Verona es una de las películas de Netflix más exitosas y románticas que muestra la historia de Julie, papel que interpreta Kat Graham.

Julie planeó un viaje a Verona con su novio, y justo antes de irse, él la deja de la peor forma, pero ella entiende que no debe echarse a morir por ello, ni llorar, y decide irse de viaje de todas formas sola para disfrutar de Italia y vivir una gran aventura, donde hasta puede que halle el amor.

Alguien extraordinario

Alguien extraordinario es una de las películas más motivadoras que puedes hallar en Netflix y muestra la vida de Jenny, interpretada por Gina Rodríguez, quien es periodista que vive en Nueva York.