David Bisbal explota las redes sociales con tierna foto con su hija Ella: “Es toda una mujercita”

El cantante español David Bisbal presume de su hermosa familia en las redes sociales. Tiene tres hijos, la mayor Ella, producto de su relación con Elena Tablada y los pequeños, Matteo y Bianca, con su actual esposa, la modelo venezolana Rosanna Zanetti.

El cantante almariense presume mucho de sus hijos en redes sociales, especialmente de Mateo y Bianca.

Pero las diferencias de mostrar los rostros de sus tres hijos no es porque no tenga contacto con Ella, simplemente porque en el pasado, durante la pelea en juzgado por la menor, el artista pidió que el rostro de la mayor de los hermanos Bisbal no apareciera en redes sociales.

Así la situación, a Ella no se le ve la cara en las fotos, pero no cabe duda que el interprete de “Esta ausencia” y “Dígale” babea por su hija mayor.

Hace algún tiempo los problemas entre David y Elena Tablada se superaron y ahora comparten con su hija por separado y hasta el cantante ha sido empático con la madre de la menor tras pasar por un divorcio traumático.

Ya falta poco para los 15

Recientemente Ella cumplió 13 años y su padre lo celebró en familia con una fiesta donde la decoración de globos y estrellas color rosa engalanó el ambiente de la preadolescente.

El cantante compartió ese bonito momento que ha pasado junto a Ella y lo ha hecho con dos preciosas fotos donde padre e hija se funden en un abrazo junto a lo que parece el salón donde se realizó el festejo.

En la primera imagen se ve el rostro de Ella en el globo y Bisbal escribió un hermoso mensaje: “¡¡Te amo, te amo y te amo!! No queda nada para que bailemos los 15″.

La publicación se desbordó en comentarios, incluso famosos como Olga Tañón le envió felicitaciones y destacó lo grande y hermosa que está Ella. “WAOOO David! ¡Como ha crecido! ¡¡¡¡¡Dios la bendiga!!!!! ¡Qué hermosa!”.

“¡Qué mayor está! ¡Felicidades!”, “¡Es toda una mujercita ya tu princesa! ¡¡¡Disfrutar mucho de este día familia Felicidades Papa!!!”, “¡Tienes toda una mujercita!”, son algunos de los comentarios que recibió el cantante en su post de Instagram.