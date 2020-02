Cuánto ha crecido Ella, la adorable hija de David Bisbal que acaba de cumplir 10 años de edad

View this post on Instagram

Feliz vida a La Niña que más brilla, capaz de deslumbrar hasta en la sombra. Una década que me ha llenado de enseñanza, coraje, fuerza, valentía, ilusión, emoción, orgullo y ganas de todo. Me he regalado lo mejor de mi, hizo florecer cualidades que no sabia que tenia, conocer una Elena nueva. Por 10 décadas más al lado de la mujercita gigante que me escogió y me hizo madre un día como hoy. #happybdayminime sigue brillando y dejando huella por donde pasas. ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨