¿Madurez o sarcasmo?, esposa de Bruce Willis publicó “extraña” foto del actor con su ex Demi Moore

Bruce Willis y Demi Moore fueron una de las parejas más famosas y sólidas del mundo del espectáculo en los 80 y 90, pero se divorciaron en el 2000 y quedaron como grandes amigos.

Aunque han pasado 23 años desde que se separaron siempre los han unido las tres hijas que tuvieron Rumer, Tallulah y Scout, y han sabido cómo llevar la mejor relación para no afectarlas a ellas.

Bruce Willis rehízo su vida, y se casó con la actriz y modelo británica Emma Heming en el 2009 y tuvieron dos hermosas hijas Evelyn y Mabel.

La famosa ha mostrado que está al lado del actor en estos momentos de su enfermedad, y aunque no ha sido fácil para ella, le ha dado todo el amor y apoyo que él necesita.

Además, Demi también ha estado cerca, y la esposa del actor ha dejado claro que se lleva de maravilla con la actriz y ex de su esposo, dando un gran ejemplo.

Demi ha estado en todas las fechas importantes, navidades, cumpleaños, y se reúnen todos como una gran familia, y una muy moderna.

La extraña foto que la esposa de Bruce Willis compartió del actor y su ex Demi Moore

A través de sus redes la esposa de Bruce Willis y Demi Moore comparten fotos juntas, y hasta se llenan de halagos, pero recientemente Emma publicó una extraña foto.

Y es que la actriz y modelo compartió una foto de Bruce y Demi de hace años con un texto que sorprendió a todos en redes.

Bruce Willis Esposa de Bruce Willis compartió extraña foto de él con Demi Moore (@emmahemingwillis/Instagram)

“Sí. Yo también. A mi también me gustaron juntos”, dijo la esposa del actor junto a un emoticón de ojos de corazones, asegurando que a ella también le gustaron Bruce y Demi como pareja.

Y es que muchas personas aún no superan que Bruce tenga otra esposa y siguen soñando con su relación con Demi, por lo que se ve que Emma lo toma de la mejor forma y deja ver que tiene el mayor respeto, amor y admiración por Demi, aunque otros piensan que puede ser sarcasmo.

“OMG no puedo con la madurez de Emma”, “¿será en sarcasmo?, no puedo creer esta foto jaja”, “esta mujer es increíble, yo no podría hacer eso con la ex de mi esposo jaja la aplaudo”, “wow la madurez de la esposa de Bruce es increíble”, y “muero con esta foto jaja no sé si es en serio o es sarcasmo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Los usuarios en redes quedaron muy sorprendidos y confundidos con que Emma publicara y apoyara la relación de Bruce y Demi, cuando ahora ella es la esposa, y no es una conducta muy común, pero ella sin duda da lecciones.