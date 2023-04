¿Se reconciliaron? El gesto de la ex de Eduin Caz por el que dicen que ya lo perdonó

Eduin Caz ha tenido un 2023 muy desafiante tras la ruptura con su esposa, Daisy Anahy, quien se habría cansado de sus infidelidades y su problema con el alcohol.

El intérprete de Un amor como este lo confirmó en la última edición de los premios Lo Nuestro al referirse a la madre de sus tres hijos como su “exesposa”.

Esto fue ratificado por el propio cantante en otras entrevistas, en las que incluso aseveró que se encuentra “contento” y que “todo mundo cuando se separa anda valiendo madres, yo no, yo me metí al gimnasio, me voy a poner bien perro”.

Luego de esas declaraciones, parecía que no habría esperanza para la pareja que se conoció durante la adolescencia y que ha pasado prácticamente la mitad de sus vidas juntos.

Sin embargo, un reciente cambio de rumbo por parte de la ex de Eduin Caz parece indicar que ya lo perdonó, después de pasar un par de semanas en Europa.

Allá, en el Viejo Continente, la mujer que se encuentra embarazada incluso cambió radicalmente de look y ahora luce una melena rubia, viajó para sanar e intentar pasar la página.

Pero a todos les sorprendió cuando reapareció en el concierto de su ex en primera fila, dando a entender que han hecho las paces.

Estuvo en posición estelar en compañía de Jonathan Bencomo, esposo de Jhonny Caz, durante el show de Remmy Valenzuela y Carin León, en el que Eduin Caz fue uno de los invitados especiales y desde entonces no han cesado los rumores.

“¿Fue un truco publicitario?”, “Tanto hablar de la ruptura para volver a la semana siguiente”, “Ese es el peor error que podemos cometer, perdonar a los infieles”, “El dinero pueden más que los cachos”, “¿Ya volvieron?”; opinaron los internautas.