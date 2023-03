Tras suplicar perdón en concierto, Eduin Caz afirma estar “contento” y lo tildan de “hipócrita”

Eduin Caz está atravesando la separación de su esposa, Daysy Anahy, a quien hace tan solo unos días le pidió perdón en uno de sus conciertos en la Ciudad de México.

Fue el propio cantante el que dio a conocer la ruptura en la entrega de los premios Lo Nuestro, cuando en un discurso, agradeció a su “exesposa” por todo el apoyo.

En posteriores entrevistas, el vocalista de Grupo Firme ha confirmado esta situación, que al inicio parecía tenerlo muy afectado, pero ahora afirma estar “muy contento”.

¿Qué fue lo que dijo Eduin Caz de su separación que le trajo críticas?

En una reciente entrevista radial citada por Milenio, el famoso explicó que su separación de Daysy Anahy es “real”, pero que pese a esa dura circunstancia, “me siento bien, estoy bien, estoy contento”.

“Tengo una buena relación con Anahy porque al final de cuentas vamos para tres hijos”, explicó el músico, agregando que tratará de mantener su vida privada en mayor intimidad para proteger a su familia de los “chismes” que los rodean.

De igual forma, el mexicano aseveró que se está enfocando más en sí mismo. “La neta, trato de ser un poquito fuerte (...) Todo mundo cuando se separa anda valiendo madres, yo no, yo me metí al gimnasio, me voy a poner bien perro ”, agregó sonriente.

Esto no le sentó muy bien a ciertos internautas, que aprovecharon las redes sociales para criticar a Eduin Caz por sus declaraciones que contradicen sus versiones previas, pues antes ya había lanzado en la presentación “ya perdóname, chiquita preciosa”.

“¿No que antes estaba suplicando perdón? Ahora dice que la superó”, “¿Quién lo entiende? Me parece un hipócrita”, “Así son todos los hombres cuando vuelven pidiendo perdón”, “Lo mejor que ella puede hacer es no volver con ese infiel”, “Primero llorando y ahora y que feliz”; opinaron.