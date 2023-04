En Europa y con look rubio: las fotos de la ex de Eduin Caz que muestran que ya lo olvidó

Daisy Anahy decidió cambiar de look e irse de viaje tras terminar con Eduin Caz | (Instagram: @anahydpg)

Luego de semanas de especulaciones sobre la autenticidad de la ruptura de su matrimonio, Eduin Caz confirmó estar realmente separado de su esposa y madre de sus hijos, Daisy Anahí, a finales de marzo.

“Sí es real. Me siento bien, estoy contento”, afirmó a la estación radial Qué Buena en Los Ángeles. “Tengo una buena relación con Anahy porque al final de cuentas vamos para tres hijos”.

“Trato de ser un poquito fuerte, pero todo mundo cuando se separa anda valiendo ma…, yo no”, aseveró sobre su estado actual. “Yo me metí al gimnasio y me voy a poner bien ‘perro”.

Te puede interesar: Los negocios de la ex esposa de Eduin Caz con los que le tira en cara que no lo necesita

Aunque se ha rumorado que ella terminó la relación por las supuestas repetidas infidelidades del vocalista del Grupo Firme, Caz no compartió las razones detrás de su divorcio.

“Voy a tratar de no hablar mucho, porque ya mi vida privada va a ser totalmente privada”, anunció el cantante mexicano en la plática antes mencionada. “Ya no quiero más chismes”, expresó.

Hasta la fecha, Daisy no ha dado ninguna declaración al respecto, pero sí ha dejado ver que está mejor que nunca y ya superó a su exesposo con las fotos de sus recientes vacaciones en Europa.

Daisy Anahy se dejó ver feliz por Europa sin Eduin Caz

El pasado 15 de marzo, días después de que el padre de sus hijos le rogara por su perdón durante un concierto, la empresaria embarazada emprendió un vuelo rumbo a Italia junto a varias amigas.

Desde antes de abordar el avión en el aeropuerto de México, Daisy comenzó a compartir imágenes de su viaje a través de su perfil en Instagram, en donde acumula más de 3 millones de seguidores.

Durante poco más de una semana, la influencer y sus amistades estuvieron en el país por trabajo, pero también turismo pues visitaron algunos de los lugares más emblemáticos del territorio italiano.

Daisy Anahy durante su paso por Roma | Instagram: @anahydpg

Asimismo, además de ir de compras y disfrutar de la gastronomía, la celebridad aprovechó para someterse a un radical cambio de look durante el viaje y darle la bienvenida a esta nueva etapa.

Daisy decidió despedirse de su larga cabellera roja para pasarse al club de las rubias antes de dar a luz a su tercer bebé. Ahora, lleva un corte bob teñido de rubio ceniza que le sienta de maravilla.

Daisy Anahy durante su paso por Roma | Instagram: @anahydpg

En una galería publicada el 16 de marzo, la celeb de 29 años presumió su baby bump en un jumpsuit estampado de Marine Serre y un maxiabrigo negro desde la Fontana di Trevi y el Coliseo en Roma.

También hizo alarde en estas postales de su nueva melena corta, sus dotes de modelo y la plenitud que experimenta actualmente como mujer soltera por primera vez desde hace casi tres lustros.

Daisy Anahy en la Fontana di Trevi y las ruinas del Coliseo | Instagram: @anahydpg

En otras imágenes de su viaje de ensueño por Italia, Anahy se dejó ver de paseo con un atuendo en colores coordinados por las calles de Bolonia, en donde además bailó Ameyatchi con su amiga Kenia Ontiveros.

En su perfil en TikTok, publicó el video del divertido momento junto a un contundente mensaje en la descripción que desató diferentes reacciones: “Más vale pedir perdón que permiso”.

Daisy Anahy durante un paseo por Bolonia | Instagram: @anahydpg

El pasado 21 de marzo, la sinaloense regresó a México, pero ha seguido revelando fotos de su breve, pero idílica estadía en el país europeo. Tal como lo hizo durante el jueves 30 de marzo.

A través sus historias, publicó una foto y un clip en donde luce sensacional ataviada en un ajustado vestido midi rojo, un maxiabrigo crema y tenis chunky desde el Gran Canal de Venecia.

La licenciada en Derecho derrocha estilo desde uno de los puentes en la concurrida localidad y también frente a la iglesia San Simeon Piccolo en estas últimas instantáneas en Italia.

Daisy Anahy en su visita a Venecia | Instagram: @anahydpg / @keniaontiverosoficial

De esta manera, Daisy Anahy ha comprobado que ella también está muy contenta tras su separación a pesar de estar esperando su tercer bebé con quien fuera su esposo desde el año 2015.

Además, con su ejemplo, nos recuerda que el luto se les guarda a los muertos, no a los ex. Ahora, está enfocada en ella, sus proyectos y sus hijos, Eduin y Geraldine, a quienes confesó extrañar en su viaje.