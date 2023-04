Kate del Castillo se niega a casarse con su novio y asegura “el matrimonio se hizo para lucrar”, pero la critican

Kate del Castillo Kate del Castillo no quiere casarse con Edgar Bahena aunque lo ame (Rodrigo Varela / @vdelcastillotv/Instagram / Getty Images)

Kate del Castillo es una de las actrices más exitosas de México que se ha destacado en telenovelas y series como La mentira y La Reina del Sur.

A sus 50 años la famosa sigue triunfando, no solo en el ámbito profesional, también en lo personal, pues actualmente tiene una hermosa relación.

L a actriz halló el amor en Edgar Bahena, quien es director de fotografía, y lo presume a través de sus redes, mostrándose feliz y muy enamorada.

Kate tuvo varias decepciones en el amor, pero ella no se cerró, y la persona correcta le llegó en el momento menos esperado, por lo que ahora se está dando una oportunidad.

Sin embargo, la famosa no quiere casarse ni tener hijos, y esto le ha llevado a recibir miles de críticas.

La razón por la que Kate del Castillo no quiere casarse con Edgar Bahena

Kate del Castillo se muestra feliz y enamorada con Edgar Bahena, y ambos presumen su hermosa relación en redes sociales, mostrando lo bien que se llevan y lo felices que son.

Pero, en varias oportunidades ha asegurado que no quiere casarse con su novio ni tener hijos.

Recientemente la cuestionaron sobre su opinión del matrimonio, y dejó claro que está negada a casarse de nuevo.

“Yo siempre he dicho que eso del matrimonio, uno tiene que estar con uno para toda la vida entonces sí lo pienso. Eso es algo que son ideas desde hace mucho tiempo, no digo que no exista (…) pero también creo que el matrimonio se hizo para lucrar de una u otra forma, el amor es amor”, dijo la actriz.

Kate del Castillo se casó dos veces en su vida y las dos terminaron muy mal, una vez con Luis García y otra con Aarón Díaz, por lo que quizás quedó traumada, pero al parecer en redes no están de acuerdo con su opinión y su postura.

“Pero esta mujer por qué generaliza, el matrimonio es hermoso, no es para lucrar”, “esta cree que, porque a ella le fue mal, a todas nos va mal”, “de lo peor, como puede decir esto del matrimonio”, “no estoy de acuerdo con Kate”, y “pobre, quedó traumada pero no debería decir algo así”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Kate alabó el matrimonio de sus padres, y aseguró que son un gran ejemplo, pero dejó claro que ella no piensa casarse de nuevo, pues no le fue tan bien, y es respetable.