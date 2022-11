Kate del Castillo y su retrógrada opinión del matrimonio a los 50 por el que llaman “ridícula”

Kate del Castillo halló el amor a sus 50 y vive una relación feliz con su novio Edgar Bahena director de fotografía de La Reina del Sur.

Ya tienen más de un año de relación, y la famosa se muestra muy enamorada y plena con su novio, pero ha dejado claro que no quiere ni hijos ni casarse.

Hace días durante una entrevista la famosa dijo que no todas las mujeres quieren tener hijos y eso está bien.

“No nada más somos un cuerpo reproductivo, no somos solo ovarios, vagina y trompas de Falopio. Nosotras somos más que eso”, dijo de forma contundente Kate en el podcast de Chiquis Rivera.

Ahora, hizo otra declaración contundente que ha generado polémica y esta vez es sobre el matrimonio.

Aunque está muy enamorada Kate del Castillo no quiere casarse

Kate del Castillo dejó claro que no le interesa casarse, pero no tanto porque no lo desee, sino por su edad, pues considera que a los 50 ya pasó su tiempo.

“Imagínate a mi edad casarme otra vez ya sería el colmo. Estaríamos bien ridículas casándonos a esta edad”, dijo Kate del Castillo, generando polémica.

Y es que muchas mujeres se han sentido ofendidas, pues consideran que la edad no te limita a casarte, muchas se han casado a los 50, 60, y hasta a los 70, demostrando que cuando hay amor no importa lo demás.

Sin embargo, Kate está enviando el mensaje equivocado, de que no se puede casar después de los 50 porque la sociedad lo castigaría, siguiendo con los estereotipos que indican que hay que casarse a los 20, máximo a los 30.

“Pero a esta mujer qué le pasa, cómo que ya a los 50 no se puede casar”, “que ridícula Kate, me parece nefasto que diga eso”, “querida Kate ya eres ridícula, pero no por casarte a esta edad, sino por no hacerlo por lo que digan los demás”, y “que mentalidad, por favor mujeres no la sigan”, fueron algunos de los comentarios a su declaración.

Puede que Kate haya dejado de creer en el matrimonio no solo por su edad, sino por lo mal que le ha ido, pues en el 2001 se casó con el exfutbolista Luis García, de quien se divorció años después debido a violencia.