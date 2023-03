Patricia Bernal, madre de Gael García, reacciona al polémico beso de su hijo con Bad Bunny

Bad Bunny y Gael García están en boca de todos tras protagonizar una particular escena en la película Casssandro en donde se dan un beso y auque la cinta no ha sido estrenada ha dado bastante de qué hablar y sus fans no esperan para verlos en escena.

El conejo malo sigue enfocado en su carrera como actor luego de debutar el año pasado en ‘Tren bala’ donde compartió con el mismismo Brad Pitt. Mientras que Gael sigue sumando producciones a su carrera y mostrando lo camaleónico que puede llegar a ser con sus distintos personajes.

Ahora Patricia Berna, madre del actor ha conversado sobre la polémica escena que ha interpretado su hijo con el boricua.

Esto dijo Patricia Bernal sobre el beso de su hijo con Bad Bunny

La nueva cinta relata la vida del luchador de la AAA y podemos ver a Gael en la piel de un hombre de la comunidad LGBT+, con el apasionado beso que protagoniza con el intérprete de ‘Ojitos lindos’.

Es por eso que la actriz no se ha mostrado ajena al episodio al ser consultada al respecto, pero al ella vivir dentro del mismo mundo de la actuación no ha significado ningún problema y considera que deben evitarse los señalamientos hacía los actores que les dan vida.

“Es nuestro trabajo, no hay ese prejuicio de nada y el personaje así es. Yo creo que es muy bonito, he oído muy buenos comentarios y espero que le vaya muy bien”, dijo.

La nueva película de Gael García Bernal 'Cassandro' se estrenó recientemente en el Festival de Sundance, haciendo su debut previo a su llegada a la pantalla de Prime Video.#elcambioslp pic.twitter.com/uL4Xom9ZeJ — El Cambio de San Luis (@elcambioslp) January 26, 2023

De igual manera, le dejó un mensaje al reguetonero sobre el momento.

“Ya lo veremos en la pantalla. Tengo muchas ganas de ver esa película y espero que Bad Bunny lo disfrute tanto como yo lo he disfrutado”, sostuvo.

Bad Bunny y su experiencia al besar a un hombre

Recientemente, Benito fue entrevistado por la revista Times sobre sus próximos proyectos por lo que su aparición en Cassandro no podía pasar desapercibido y aprovechó para hablar sobre como se sintió al ser su primer beso en pantallas y con un hombre.

“Está cabrón. Mi primer beso para una película y fue con un hombre. Ese es el castigo que recibo por estar con tantas mujeres en mi vida.”, bromeo.

Aunque resaltó su profesionalismo y ganas de seguir actuando frente la gran pantalla al asegurar que se trató de su personaje.

“Si estás actuando, estás siendo alguien que no eres, esa es la parte divertida. Entonces, cuando me preguntaron por eso, dije: ‘Sí, estoy aquí para lo que quieras’. No me sentí incómodo, es parte de la actuación, es parte de lo que estoy haciendo”, finalizó.