Eligió ser mamá a los 68 años: una tragedia la llevó a tomar la decisión

La actriz Ana Obregón está envuelta en un escándalo y es que a sus 68 años se convirtió en madre de una niña. La estrella de Ana y los siete dio la noticia a través de su cuenta de Instagram, asegurando que “volvió a vivir” con la llegada de la bebé.

“Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir”, se lee en la red social la actriz.

La polémica estalló luego de que la revista ¡Hola! publicara una fotografía de Obregón saliendo de un hospital en Miami, Florida, con la pequeña en brazos. Según la información, la actriz habría iniciado un proceso de gestación vía subrogación a mediados del año pasado. Esto causó especial indignación en su natal España puesto que en el país está prohibido y es considerado “una forma de violencia contra la mujer”.

“Las emocionantes imágenes de la felicidad de Ana al salir con su bebé en brazos del hospital de Miami”, se lee en el encabezado.

La nota también incluye una fotografía de la actriz sosteniendo a la bebé mientras es empujada en una silla de ruedas. De inmediato, internautas reaccionaron alegando que era “una ridícula” por salir de la clínica como si hubiese dado a luz ella misma.

Ana Obregón no ha sido madre. Lo que ha hecho es marcharse a 10.000km de distancia porque en España, afortunadamente, traficar con seres humanos es ilegal. Y ha tenido la poca vergüenza de salir del hospital en silla de ruedas, como si hubiese parido ella. pic.twitter.com/z8KZVeN6Ex

Pero mientras algunos la critican, otros la defienden señalando que la silla de ruedas es parte del del protocolo del centro sanitario y que incluso se puede leer el cartel Mother Baby Chariot (carrito para madre y bebé).

Además algunos han recordado un trágico suceso que vivió hace apenas dos años y que pudo ser la razón detrás de su decisión de volver a ser madre.

La actriz tenía un hijo llamado Alex, quien falleció en mayo de 2020 tras una dura batalla de dos años contra un sarcoma de Ewing. El joven tenía 27 años.

En aquel entonces, Obregón recurrió a sus redes sociales para dar a conocer la noticia y enviar un doloroso mensaje: “Se me apagó la vida”.

Dos años después, en el aniversario luctuoso de su primogénito, la actriz escribió:

“Me rompe tu ausencia, la rabia, la injusticia, la tristeza, la melancolía y un cóctel de sentimientos que duelen tanto que muchas veces no puedo soportar. El tiempo no lo cura todo, no cuando tienes que decir adiós a tu hijo para siempre”.