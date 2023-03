Consuelo Duval, ‘la suegra de México’, deja sin aliento con video de su hijo Mich cantando

Consuelo Duval es una de las favoritas de la pantalla por su gran carisma y sentido del humor sin embargo, es su hijo Michel Duval quien últimamente ha acaparado la atención.

“Mich”, como le dice de cariño, actualmente tiene 29 años y se ha desarrollado como actor, modelo y músico, siendo el más grande orgullo de Consuelo, junto a su otra hija Paly.

Recientemente la conductora de ‘Netas divinas’ compartió un video de una presentación de Michel y dejó ver que desborda talento y galanura.

“Aunque no esté…. Estoy!! Y me siento profundamente orgullosa de ti!!Amor de mis amores, nada más porque naciste de mi panza, sino juraría que eres de otro planeta por el hermoso show que diste ayer… #tierra@mich_duvalGracias por ser mi cómplice @ccarlos_o y grabarme todo”, escribió Consuelo en la publicación.

La también actriz se encuentra grabando un nuevo proyecto en Argentina, razón por la que no pudo estar en la presentación de su hijo. Sin embargo, esto nunca ha sido impedimento para apoyarlo y hacerle sentir que está cerca.

En otro video, publicado por Mich, se puede ver la emoción de Consuelo Duval escuchando por primera vez el nuevo sencillo que presentó.

Michel siempre creció en los foros acompañando a su madre lo que lo hizo querer hacer una carrera en la industria. Ahora, a sus 29 años se ha abierto paso por su cuenta, consolidándo su carrera en producciones como Último año, Señora Acero y Herederos por accidente.

Ahora el cantante está estrenando su disco Tierra, del cual se desprende el sencillo “Una Vez Mas”.

“#TIËRRA OUT NOW. Un proyecto que lleva 6 años en proceso, una forma de invitarlos a conocer un poco lo que pasa en esta cabeza loca. GRACIAS MUSICA! GRACIAS TIERRA! Espero disfruten el viaje”, compartió el intérprete.

Se preparó desde muy pequeño en el arte y estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa, así como en la American Academy of Dramatic Arts.

Mich comenzó en telenovelas como Atrévete a Soñar, junto a Danna Paola y Violeta Isfel. También se fue a probar suerte a los Estados Unidos, formando parte de producciones para televisión como Queen of the South, Deadly Class y The Deal, así como en teatro en la ciudad de Nueva York con Romeo y Julieta y Pericles.

Diablero, serie de Netflix basada en la novela El diablo me obligó, del escritor mexicano Francisco Haghenbeck, fue una de sus grandes oportunidades en la plataforma.

Michel también se ha convertido en todo un ícono de la moda con su estilo que incluye accesorios como collares y anillos que le dan un toque urbano.

En redes sociales Michel derrite con su mirada y sonrisa.

La conductora de “Netas Divinas” suele compartir fotografías al lado de su hijo, las cuales se llenan de halagos y comentarios llamándola “suegra”.

“Suegra!Le quedo bien bonito su hijo”. “La suegra tan linda!!”. “La suegra de todo Mexico”. “Suegra preséntame a tu hijo”. “Ay suegraaaaaaaaa”. “Con todo respeto suegra, que guapo está su hijo”, se lee.