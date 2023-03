“Me enloqueces”, no solo la defiende, también la presume: 4 veces que esposo de Dulce María gritó su amor

Dulce María es una de las cantantes y actrices más famosas de México, que saltó a la fama con su papel de Roberta en la novela Rebelde.

A sus 37 años y tras tener a su hija, Paula María, la famosa luce radiante y hermosa, pero claramente luce muy diferente a cuando tenía 20.

Muchos la han criticado y atacado llamándola “gorda, vieja y fea”, mostrando lo peor de las redes, y aunque ella no les presta atención, su esposo, Paco Álvarez salió en su defensa.

A través de las redes, Álvarez escribió “😍😍🔥🔥🔥guapísima! Te ves preciosa mi amor! Felicidades por todo el éxito de Pienso en ti”, dejando claro que para él está hermosa como luce.

Pero, no es la única vez que la ha defendido y le ha mostrado su amor, el músico y director de cine, con quien se casó en el 2019, le ha gritado su amor en redes muchas veces.

Veces en las que esposo de Dulce María le ha gritado su amor en redes

La apoya en nueva telenovela

Recientemente Dulce María estrenó la telenovela Pienso en ti, que protagoniza con David Zepeda, y Paco Álvarez dejó claro que es su mayor fan y le mostró su amor y apoyo.

“ No puedo creer lo increíblemente hermosa que eres, me enloquece cada vez que te veo y siempre veo algo nuevo de ti, algo que me sorprende. Cuando te veo actuar y cantar me dan ganas de llorar porque siento todo esto que hemos pasado juntos para cumplir nuestros sueños, todos los desvelos, los esfuerzos, el llanto, las risas, los sacrificios”, dijo el esposo de la actriz.

Exalta su belleza y la llena de confianza

Paco constantemente comenta las fotos de Dulce María o publica fotos de ella en su cuenta de Instagram, y le hace saber que para él es la mujer más hermosa del mundo.

Hace días publicó una foto de la cantante y actriz en la que escribió “Y ahora, un poema…”, dejándole claro que es hermosa y se derrite por ella.

La apoya a cumplir sus sueños

Ante cada proyecto de Dulce María, Paco le hace saber lo orgulloso que se siente de ella y lo mucho que la apoya.

“Amo verte feliz, sonreír, cumplir sueños y seguir pisando fuerte en tu vida. Sabes que nosotros estamos siempre contigo, que te amamos, que te admiramos y que cada vuelo tuyo es uno nuestro como familia, y viceversa. Ayer que te vi en pantalla, mi piel vibró de emoción. Verte a ti cada día inspira. Amor de mi vida”.

Los mensajes de amor en su cumpleaños

Dulce María cumplió años el pasado 6 de diciembre, y su esposo no dudó en gritarle su amor con un amoroso mensaje de cumpleaños.