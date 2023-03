Esposo de Dulce María la defiende de quienes la llaman “fea y vieja” y con contundente mensaje los calló

Dulce María es una de las cantantes más famosas y exitosas de México que a sus 37 años combina la maternidad con su profesión a la perfección.

La recordada Roberta de Rebelde, y que perteneció al grupo RBD, que este año se vuelve a unir en una gira, ha seguido trabajando en su carrera tras ser mamá y recientemente estrenó la telenovela Pienso en ti.

Esta novela la protagoniza junto a David Zepeda, y, además, también se ha presentado en los 2000 Pop Tour, demostrando que está en su mejor momento.

Sin embargo, la han criticado mucho por su físico, y es que tras tener a su hija María Paula, claramente subió de peso y aseguran que “no pudo volver a su cuerpazo”, mostrando lo peor de las redes.

“Fea”, “vieja”, y hasta “gorda”, son algunas de las crueles críticas que ha recibido la integrante de RBD, pues aseguran que no es la misma de hace años, y es claro que no puede ser la misma, los años pasan y nadie se libra de los signos de la edad.

Esposo de Dulce María sale en su defensa ante las crueles críticas por su físico

Dulce María ha preferido ignorar las críticas a su físico y no ha respondido, enfocándose solo en sus proyectos, sus novelas, y por supuesto su hija.

Sin embargo, su esposo, Paco Álvarez, se cansó de los ataques a la cantante y actriz y dio una contundente respuesta, callando a todos quienes la critican.

En una publicación de la actriz en la que está en una sesión de fotos con un hermoso vestido corto con cinturón y botines escribió “😍😍😍🔥🔥🔥 guapísima. ¡Te ves preciosa mi amor! Felicidades por todo el éxito de Pienso en ti”.

Dulce María Esposo de Dulce María sale en su defensa ante las críticas por su físico (@dulcemaria/Instagram)

Así les calló la boca a todos y le dejó saber a su esposa lo mucho que la ama y la apoya, desatando suspiros, pues muchas queremos tener un esposo que nos muestre su amor así.

“Pero que bello este hombre defendiéndola”, “me encanta cómo salió a defenderla”, “wow que belleza de esposo, quiero uno así”, “el esposo que todas queremos, te ganaste la lotería Dulce”, y “no solo es guapo, también la defiende, es el esposo perfecto”, fueron algunas de las reacciones.

Dulce María y Paco Álvarez se casaron en el 2019 en una extravagante boda y en el 2020 tuvieron a su hija María Paula, que llegó a reforzar su amor.