El gesto de Frederik a Carmen Villalobos que prueba cómo actúa un hombre que te ama de verdad

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg están más enamorados que nunca, algo que se comprueba en cada una de sus publicaciones en redes sociales desde que dieron a conocer su historia de amor.

También, las últimas revelaciones de la pareja han dejado bien claro que son el uno para el otro y que están apostándolo todo para que la relación se dé.

En especial, el venezolano, que ha hecho grandes esfuerzos para mantenerse presente en la vida de la actriz en medio de sus ocupadas agendas, dando demostraciones de cómo actúa un hombre verdaderamente ilusionado.

El gesto de Frederik Oldenburg a Carmen Villalobos que nos derrite de amor

A través de unos recientes videos y actualizaciones de Instagram, los fans de la pareja pudieron conocer más detalles de la relación y lo enamoradoras que están.

También, el sacrificio que él hace por la protagonista de Sin senos no hay paraíso, relatado por ella misma.

“Para que ustedes sepan, yo me escapo muchas veces y siempre cumplo con mi trabajo, yo me escapo y la gente no sabe que yo me escapo”, comenzó diciendo el animador de Telemundo en una historia.

“Es cierto, este hombre termina el show, viaja los viernes, llega tardísimo el viernes, está conmigo todo el sábado y se regresa el domingo, mi amor, tremenda maratón. Lo que hace el amor”, añadió la famosa en la charla, dejando a los fans sorprendidos por este gran gesto.

De esta manera, confirmaron que está viajando frecuentemente hasta Colombia, donde su pareja graba Top Chef Vip, para pasar apenas un día y medio con ella y seguir consolidando su historia de amor.

“Si no es así no quiero nada”, “Quédate con quien te trate como Frederik a Carmen”, “El amor todavía existe”, “Esto si es amor real y del bueno”; expresaron los internautas.