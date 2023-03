¿Chabelo tenía una hija no reconocida? Esto es lo que se sabe de ella y por qué siempre la ocultó

Falleció Xavier López mejor conocido como “Chabelo” a los 88 años pero su legado quedará por siempre en el corazón de los mexicanos y todos aquellos que alguna vez despertaron con su programa “En Familia con Chabelo”.

Actor, comediante y presentador de televisión, Chabelo se convirtió en un ícono de la pantalla gracias al personaje de niño travieso e ingenioso que creó y que mantuvo hasta el final.

A través de las redes sociales oficiales, la familia López Miranda informó que “Chabelo” falleció esta mañana a causa de complicaciones abdominales, y pidieron al público “dejarlos pasar en paz el duelo” tras la dolorosa pérdida.

Esta es una mañana muy triste, Xavier Lopez Chabelo , padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales. — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) March 25, 2023

El conductor estuvo casado con la bailarina de origen cubano, Teresita Miranda, por más de cinco décadas. Se conocieron en 1966, cuando el actor llegó a México luego de vivir varios años en Estados Unidos, donde nació. Juntos tuvieron tres hijos: Óscar, Javier y Juan Gabriel, a quienes siempre mantuvo en privado para protegerlos de escándalos.

¿Chabelo tuvo una hija no reconocida?

“El amigo de todos los niños” tuvo una carrera exitosa y aunque siempre luchó por mantenerse lejos de chismes, hubo un episodio oscuro en su vida que desató muchas interrogantes.

Por 48 años, así iniciaron los domingos de millones de niños: cuando sonaba la canción de En Familia con Chabelo.



Hoy, Chabelo ha muerto a los 88 años de edad.



QDEP.pic.twitter.com/TdLsFRuZFO — Janosik García (@Janosikgarciaz) March 25, 2023

Esto ocurrió luego de que en 2008, Oralia Pérez interpusiera una demanda contra el conductor para solicitar una pensión alimenticia para su hija no reconocida, llamada Leslie López Pérez.

En aquel entonces, Xavier López “Chabelo” dijo estar completamente sorprendido por el reclamo ya que además se trataba de reconocer a una hija que ya era mayor de edad.

Pese a ello, estuvo dispuesto a atender a las autoridades y hasta realizarse un examen de ADN. “Es un caso sorpresivo, ese reclamo se me hace un poquito raro, de un reclamo de paternidad de una persona que ya tiene 18 años de edad, aunque la ley me obligue a aceptarla, ser padre no es eso. Me hacen pensar cosas de otro tipo, soy respetuoso de la decisión de las personas, y creo que era necesario dar la cara”, expresó “Chabelo”, en entrevista.

“Lastimaron a mi familia innecesariamente por un error que es mío y tengo el apoyo de mi esposa y mis hijos para enfrentar esto”, apuntó. El actor también pidió perdón a su público: “Que me puedan aceptar una disculpa por el error que cometí, pero no es disculpa, pero no soy perfecto, soy ser humano”.

Esto dijo su “hija” al respecto:

“Se comprobó y eso importante. Mi papá tiene otra familia y una parte de esa familia también es mi familia entonces me gustaría conocerlos a ellos y tener una relación. Yo creo que son 18 años, espero en dios muchos más y que quiera hablar y conocerme”, dijo Leslie ante las cámaras de Ventaneando tras estallar el escándalo.

La prueba de paternidad a la que se sometió “Chabelo” confirmó que la joven sí era su hija por lo que este le proporcionó dicha pensión. Eso sí, él nunca la reconoció como su hija, ni mucho menos trató de acercarse como padre. Leslie ahora tiene más de 30 años y mantiene su perfil bajo.