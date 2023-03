La misteriosa aparición de la actriz Adela Noriega: ¿Malentendido o realidad?

La actriz mexicana, Adela Noriega, dejó la actuación y desapareció del mundo del entretenimiento cuando estaba en la cima de su carrera. Fue descubierta por un cazatalentos a los 12 años y se inició en el mundo artístico en comerciales, videos musicales y luego en las telenovelas, en el cual estuvo 20 años interpretando papeles que marcaron historia en México.

Quinceañera, María Isabel, Dulce Desafío, El Manantial, Guadalupe, Amor Real fueron algunas de las telenovelas donde destacó con sus personajes.

El último dramático que protagonizó fue Fuego en la sangre, donde personificó a Sofía Elizondo Acevedo y compartió créditos con estrellas como Jorge Salinas, Eduardo Yáñez y Elizabeth Álvarez. Al culminar la telenovela, Adela desapareció del ojo público y no se conoce de su paradero.

¿Ella o su doble?

Según el portal Univisión, en reiteradas oportunidades algunos paparazzi han captado imágenes de la famosa actriz y se ha generado controversia, pues muchos aseguran que no es ella.

Sucedió en septiembre de 2022 cuando circularon varias fotografías en las que aparecía la intérprete, lo que creó polémica entre algunos usuarios de Internet que comentaron varias publicaciones.

“Para cuándo la telenovela”, “Qué gracioso, no se parecen”; “No es ella”; “Conozco a la niña de la foto y es una jovencita de mi país”; “Es broma, ¿verdad? Ella no es Adela”; “Esta chica es bastante diferente” y “Yo creo que no es ella”, son algunos de los mensajes.

Pero resultó que la mujer de las fotografías no era la intérprete de Matilde Peñalver en Amor Real, sino una joven llamada Trini Umana, quien aseguran muchos tiene un parecido increíble con Adela Noriega.

Trini la Adela Noriega de las redes

Trini es empresaria y creadora de contenidos de la red social Instagram y fue confundida con la actriz en una foto en su visita a Cusco, Perú, en la que aclaró que no era Adela Noriega, pero que le encantaba la confusión.

“Adela Noriega captada bien feliz con su cafecito. (...) Ya en serio… no entiendo en lo más mínimo de dónde se han sacado el parecido… pero amo que han gozado conmigo”, escribió la joven junto a una serie de instantáneas de su viaje a Perú.

En otra fotografía de Trini Umana pero en el Cairo, Egipto, ataviada con un vestido negro, se generó nuevamente la confusión por el parecido.

La joven es oriunda de El Salvador y en sus viajes y publicaciones sobre maquillaje y belleza, sus más de 40 mil seguidores destacan el parecido con la actriz.

¿Dónde está Adela?

De Adela no se sabe nada, algunos medios aseguran que desapareció tras una relación extra marital con quien fue presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, incluso hablan de que tuvo un hijo, pero ninguno de los dos ha confirmado o negado la versión, reseñó el portal Spoiler.

El periodista Gustavo Adolfo Infante dice que Adela Noriega estaría viviendo en Polanco, Ciudad de México, y que incluso evita salir de su departamento para conservar a toda costa el anonimato que logró proteger desde 2008 a la actualidad.

Mientras que la actriz y exmiss Universo, Alicia Machado, dijo que la mexicana reside en Weston, Florida, Estados Unidos, donde se ha dedicado a los bienes raíces pero con un bajo perfil.

“A veces te la encuentras por ahí”, aseguró la venezolana.

“Tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos y tiene departamentos y tiene casas. Yo creo que no sale a ningún lugar, no se le ve en restaurantes, centros comerciales, en ningún lugar”, declaró en 2018 el periodista Gustavo Adolfo Infante.