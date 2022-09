¿Es ella? Adela Noriega reaparece y genera dudas entre sus fans

Adela Noriega fue por muchos años, una de las actrices más aclamadas de la televisión mexicana, con su carisma y talento para la actuación logró cautivar al público y actualmente muchos esperan que regrese a las telenovelas. La actriz apareció por última vez en ‘Fuego en la sangre’, melodrama estrenado en 2008.

Noriega decidió no dar detalles de los motivos que la hicieron alejar del mundo del espectáculo y luego de desaparecieron muchos aseguran que se mudó a Miami para encargarse a su empresa inmobiliaria.

Algunos rumores apuntan que fue una mala cirugía plástica la que la hizo no aparecer nunca más. Ahora unas fotografías que se hicieron virales en redes sociales han generado controversias al presuntamente tratarse de la artista.

¿Adela Noriega aparece en Perú?

La histriona habría aparecido vacacionando en Perú, mientras disfrutaba en un restaurante, luciendo igual o más hermosa que hace algunos años.

A sus 52 años, Adela ha generado opiniones divididas en las redes sociales, pues algunos aseguran que se trata de ella, mientras que otros opinan que no lo es.

“Se parece mucho a ella, pero no es”, “Ella no es, no sé de dónde sacan que es Adela Noriega, ésta chica es bastante diferente”, “No es ella, ni los ojos ni la nariz”, “No es ella, indudablemente cuando bien la foto y el perfil, la forma de sus facciones”, comentaron.

Lo cierto, es que la mujer aparece radiante luciendo con ropa abrigadora, un sombrero y un café en la mano.

Sin embargo, tal información fue desmentida por la verdadera mujer que aparece en dichas postales. Se trata de una joven influencer que se dedica a viajar por el mundo y tiene gran aparecido a la mexicana.

“Hola, esa no es Adela soy yo! Jaja☺️😂 Pueden ver el video completo en mi Instagram! Jeje saludos”, confirmó la jove que se hace llamar Trini en sus redes.

El paradero de Adela sigue siendo una de las más grandes incógnitas de la televisión y muchos siguen recordando su relación con el ex mandatario Carlos Salinas de Gortari con el cual tuvo un hijo no reconocido y también sobre una presunta enfermedad que padece.