Aislinn Derbez nos enseña el valor de celebrarnos a nosotras mismas y no esperar nada de nadie

En el mar la vida es más sabrosa, por lo que Aislinn Derbez decidió celebrar sus 37 años el pasado 18 de marzo, llena de amor y plenitud junto a su hija Kailani, a su familia y algunos amigos rodeada de un hermoso paisaje.

La hija de Eugenio Derbez vive uno de sus mejores momentos como mujer y profesional, al disfrutar de su soltería, su maternidad, el éxito de sus negocios y su carrera como actriz. Ella ha demostrado que es mucho más que sus fracasos amorosos y que ella es su mejor compañía.

En su nueva vuelta al sol, Aislinn ha dado lecciones de amor propio demostrando que no necesita que nadie se encargue de su cumpleaños, pues ella sabe como complacerse.

Aislinn Derbez prueba que no hay que esperar nada de nadie

Al mejor estilo de Miley Cyrus, la actriz ha recalcado que ella misma puede regalarse flores y bajarse la luna, para no depender de terceros, por lo que en medio de su celebración contó cómo a lo largo de su vida espero que otras personas las sorprendieron en su cumpleaños, sin tener mayor éxito.

La ex de Mauricio Ochamann decidió organizarse su fiesta de cumpleaños para asegurarse que todo fuera tal y como ella deseaba y logró tener un día de ensueño con un hermoso atardecer a orillas de la playa, con una mesa rodeada de las personas más queridas y su pequeña, adornada a su alrededor con antorchas para ponerle un toque más especial y de romanticismo.

“Antes siempre esperaba a que otros me regalaran o me hicieran algo especial para mi cumpleaños, pero eso casi nunca salía tan bien😅… Regalarme a mi misma el cumpleaños de mis sueños es uno de mis objetivos desde hace algunos años y la vida siempre me sorprende pues se va poniendo cada vez mejor, tanto la vida como los cumpleaños”, expresó junto con un video de su velada cumpleañera.