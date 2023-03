“Parecen hermanas”: la foto por la que elogian a Alessandra Rosaldo tras posar con Aislinn Derbez

La actriz Aislinn Derbez festejó sus 37 años este fin de semana en una paradisíaca playa en Costa Rica. Su hija Kailani, su media hermana Michelle Aguilera y amigos fueron los invitados de honor a la celebración que ella misma se organizó, como parte de su mensaje de amor propio.

“Antes siempre esperaba a que otros me regalaran o me hicieran algo especial para mi cumpleaños, pero eso casi nunca salía tan bien😅…Regalarme a mi misma el cumpleaños de mis sueños es uno de mis objetivos desde hace algunos años y la vida siempre me sorprende pues se va poniendo cada vez mejor, tanto la vida como los cumpleaños”, escribió en cuenta en Instagram junto a un video que recopila lo mejor de su fiesta.

Como era de esperarse, la hija mayor de Eugenio Derbez recibió cientos de felicitaciones en su caja de comentarios, así como publicación en otras cuentas, como lo hizo Michelle. Sebastián Rulli, Yuri y Mauricio Ochmann le desearon lo mejor en su día.

Su padre, Eugenio, no podía faltar y le dedicó unas sentidas palabras en Instagram: “Feliz cumpleaños, mi amorcito!!! Cuando tú naciste, desaparecieron todos mis miedos y descubrí lo hermoso que es ser papá! Gracias por enseñarme tanto! Te amo!!!!”

Y pues su esposa, la actriz y cantante, Alessandra Rosaldo, no se quedó atrás. Publicó una foto de ambas: “Que sigas brillando, creciendo y realizando tus sueños rodeada siempre de luz y amor 🌟♥️ Te amamos!!!”.

Ahora lo comentarios no se centraban en la cumpleañera por completo, sino en lo joven que luce Rosaldo: “Parecen hermanas en lo jovencitas, suerte de Eugenio D....bendiciones”, “¡Qué guapas!”, “Que padre foto se ven muy bien linda sonrisa muchas felicidades”.

A sus 51 años, la cantante sostiene que su belleza es genuina, que no se ha sometido a cirugías estéticas, solo se arregló los dientes en el 2017. “Así deberían estar muchas colegas tuyas, naturales como tú”, le comentaron en la publicación.

Aislinn y Alessandra, no solo las une Eugenio Derbez, sino también una gran amistad que comenzó hace 17 años. En programa que Rosaldo hizo hace dos años en Youtube contó cómo fue la conexión instantánea que tuvo con la actriz.

“Aislinn ha sido mi confidente, mi paño de lágrima, mi compañera, mi juez, en muy poquitas ocasiones mi dolor de cabeza. Desde que la conocí ha sido siempre mi amiga, porque aunque hay casi 15 años (fue hace dos años) en muchísimos sentidos en más grande que yo”, se expresó Alessandra de la primogénita de su pareja.

Las dos contaron que se conocieron en un concierto. Aislinn explicó que ya estaba al tanto de quién era, porque su padre le había comentado que estaba enamorado de ella. Desde entonces han forjado una excelente amistad.