En jeans y top, ex de Piqué muestra lo bien que luce tras tener a su segundo hijo y la comparan con Clara

Piqué La ex de Piqué, Nuria Tomás, luce mejor que nunca tras sus dos embarazos (@3gerardpique / @nuria_tomas/Instagram)

Nuria Tomás, la ex de Piqué , está brillando y le ha ido muy bien tanto en su vida personal como profesional.

La joven tiene su propia empresa, y se casó con Agus Puig, un guapo joven, que muchas aseguran está “mucho mejor” que Piqué, y también es mamá de dos, Edu y Apolo.

El año pasado Nuria dio a luz a su segundo hijo y a través de sus redes muestra lo feliz que es con sus hijos y esposo, y además, lo bien que luce tras ser mamá de dos.

La joven se ha robado los halagos porque se ve hermosa, esbelta, recuperó su figura muy rápido y prueba que luce de maravilla con estos looks.

Además, han llegado a compararla con la novia de Piqué, Clara Chía Martí, asegurando que luce mucho mejor que ella.

Los looks por los que elogian a la ex de Piqué, Nuria Tomas, tras tener su segundo hijo

Pantalón de rayas y camiseta

Nuria Tomas lució hermosa y a la moda con un pantalón corte alto de rayas en tono celeste y blanco, con el que dejó ver su abdomen tras tener dos hijos.

La joven combinó esta prenda con una camiseta negra que llevó amarrada en la espalda , y complementó con tenis blancos, llevando el cabello suelto y liso.

Mom jeans y top

La ex de Piqué presumió su figura espectacular llevando unos mom jeans con un top básico blanco, presumiendo su abdomen.

Este look lo complementó con un maxi abrigo gris y unos tenis blancos y llevó su cabello recogido en un moño bajo.

Camiseta oversize con maxi botas

Nuria derrochó elegancia y sensualidad con una camiseta oversize blanca que llevó con maxi botas negras, luciendo sus piernas al máximo.

Este sexy atuendo lo llevó con joyas, para elevarlo, y su cabello lo llevó suelto con ondas relajadas, luciendo hermosa y moderna.

Jeans con top cut out y chaqueta de mezclilla

La ex de Piqué presumió su figura post parto en un look muy sexy compuesto por unos jeans y un top cut out muy sexy negro, de mangas largas, entrelazado en la zona del busto , dejando ver el escote.

Este atuendo lo combinó con una chaqueta de mezclilla y tacones, y su cabello lo llevó suelto y liso.