¿La sigue culpando por su alcoholismo? Ben Affleck confiesa qué siente realmente por Jennifer Garner

Ben Affleck y Jennifer Garner Ben Affleck aclaró qué es lo que siente por su ex y madre de sus hijos (Christopher Polk /Getty Images)

Ben Affleck es uno de los actores más exitosos, pero también de los más polémicos, que ha tenido una vida marcada por el alcoholismo.

El actor reveló hace unos años que se sentía atrapado en su matrimonio con Jennifer Garner, y dio a entender que era culpa de la actriz que bebiera de más.

“Es parte de la razón por la que comencé a beber. Porque estaba atrapado”, dijo en una entrevista a Howard Stern en el 2021, desatando rechazo e indignación, pues ella fue una de las que más lo ayudó y hasta lo llevó a un centro de rehabilitación cuando estaban separados.

Ahora, dos años después, el actor volvió a hablar de su ex en una entrevista a The Hollywood Reporter, y explicó qué fue lo que quiso decir en ese momento.

Ben Affleck habla de sus verdaderos sentimientos por su ex, Jennifer Garner

Ben Affleck confesó que nunca quiso culpar a Jennifer Garner de su alcoholismo y que todo lo que dijo se malinterpretó.

“Tuve una experiencia realmente dolorosa en la que hice una entrevista cuando estaba realmente vulnerable, y todo lo que se retomó fue algo que no solo no estaba bien, sino que en realidad era lo contrario a lo que quería decir”, dijo el actor en esta entrevista.

Y aclaró qué fue lo que en realidad quiso decir sobre su situación con Jennifer Garner, la madre de sus tres hijos.

“Para ser claros, mi comportamiento es enteramente mi responsabilidad . Lo que trataba de decir era algo triste. Cualquiera que haya pasado por un divorcio hace ese cálculo de ¿cuánto lo intentamos?”, explicó.

Y además, detalló que “yo estaba tratando de decir, ‘Oye, mira, estaba bebiendo demasiado, y cuanto menos feliz te vuelves, ya sea por tu trabajo, tu matrimonio, es solo que a medida que tu vida se vuelve más difícil, si estás haciendo cosas para llenar un vacío que no es saludable, vas a empezar a hacer más de esas cosas’”.

Ahora, solo tiene palabras de amor para Jennifer Garner y dejó claro que su relación como padres es la mejor.

“Nos amábamos. Nos preocupamos el uno por el otro. Nos respetamos mutuamente”, especificó el ahora esposo de Jennifer López.

Esto solo demuestra que es un gran hombre, que no le guarda rencor ni mucho menos hace responsable a su ex de sus problemas, simplemente ya no era feliz, y lo más sano para ambos era terminar el matrimonio.