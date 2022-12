JLo dedica canción a Ben Affleck a pesar de sus problemas y le dicen que se ve muy “arrastrada”

Jennifer López es una de las cantantes y actrices más exitosas que a sus 53 sigue cosechando éxitos y recientemente acaba de anunciar su nuevo álbum This is me… Now.

En el álbum, la cantante dedicó una canción a Ben Affleck en la que le expresa su amor, luego de darse esta segunda oportunidad y finalmente casarse.

La cantante se muestra muy enamorada de Ben, y ha dejado claro que siempre lo ha amado, de hecho, recientemente confesó que luego de su ruptura en el 2004 sintió que “moriría”.

Sin embargo, aunque se casaron, se ha dicho mucho sobre su relación, y los medios estadounidenses aseguraron que la famosa echó a Ben de la casa por sus hábitos, y había muchos problemas entre ellos.

Pero, la intérprete de Dinero se ha encargado de asegurar que su relación va de maravilla, y es evidente que está muy enamorada, aunque Ben no lo demuestre igual.

Por eso, la famosa quiso dedicarle una canción a su esposo que lleva por nombre Dear Ben pt. II.

Jennifer López y la nueva canción que le compuso a Ben Affleck

Jennifer López ya le escribió una canción a Ben Affleck en el 2002, cuando sacó el álbum This is me…then, donde decía que era perfecto y una manifestación de sus sueños.

Aún no se ha revelado la letra del tema, pero se espera que JLo exponga sus sentimientos sobre Ben ahora que se reencontraron y retomaron su relación, cumpliendo finalmente su sueño de casarse.

Los actores tuvieron otras parejas y formaron otras familias, pero 20 años después retomaron su relación y probaron que son el amor de la vida del otro, estaban destinados a estar juntos.

El álbum será publicado el próximo año, pero JLo dio un adelanto y reveló que este álbum es “lo más honesto” que ha hecho, y su “culminación” de lo que es como artista.

Sin embargo, muchos de sus seguidores la acusan de ser muy intensa y arrastrada con Ben Affleck, cuando él no tiene este tipo de detalles con ella.

En todo este tiempo la han acusado de ser la que siempre está sobre él, cuando él no es así, queriendo obligar la relación a como dé lugar.

“Por favor Jennifer date el valor, no seas tan arrastrada”; “Hasta cuándo esta mujer de intensa, por eso la dejan”; “Su matrimonio no va bien y ¿le escribe una canción al hombre?, qué intensa”; “Cuando vuelvan a terminar quedará para el recuerdo como la primera canción”, y “Qué horror esta mujercita, quiere forzar todo, no entiende que Ben no la quiere”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de todas las críticas que la famosa recibe por su relación, no deja que nada la afecte, y está viviendo este momento de su vida al máximo.