“Bendecida y afortunada”: Entre viajes y lujos, así cambió la vida de Altair Jarabo tras su boda

Altair Jarabo se casó en 2021 con el empresario francés, Fréderic García, en una hermosa celebración realizada en un castillo en la capital parisina rodeada de amigos y familiares.

En aquel entonces, la protagonista de éxitos como Vencer al desamor fue duramente criticada por la diferencia de edad con su pareja, de 19 años, por lo que muchos la tildaron como “interesada”, pese a que desde hacía mucho tiempo era una mujer exitosa e independiente.

La actriz ha hecho caso omiso a esas críticas y ha disfrutado de su vida de casada al máximo y es que desde su boda, Altair Jarabo ha podido de gozar de muchos lujos, viajes y éxitos profesionales.

La famosa estuvo viviendo un tiempo en el país de su pareja, pero ha regresado a México en varias oportunidades, tanto para disfrutar de sus playas, como por motivo de trabajo.

La hemos visto pasarla a pleno en destinos como Italia y recorriendo otras partes de Europa, cenando con sus amigas, asistiendo a importantes eventos como los premios Billboard e inscribió su nombre en producciones como Juego de mentiras, que grabó en Miami.

Eso sí, a lo que se ha negado Altair Jarabo es a tener hijos con su pareja inmediatamente. “En plazo corto no, quiero pensar que me llamará la naturaleza y si es así, Frédéric sabe que será un proceso juntos y él lo haría encantado, pero de momento sería una mentira decirte que ya quiero babies, la verdad es que no lo veo pronto”, expresó.

La famosa está viviendo su vida a pleno, sin prestarle atención a las críticas constantes. “El abuelito la mantiene bien”, “Siempre bendecida y afortunada”, “Que no se nota que la relación es por dinero”, son parte de los comentarios que le dejan.