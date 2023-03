Aunque le digan que tiene “poca clase”, Rihanna luce su ‘baby bump’ en look de top y jeans y da lección

Rihanna es una de las cantantes más famosas y exitosas que a sus 35 años ha logrado una sólida carrera, y también triunfa en su vida personal.

Y es que la celebridad tiene una gran relación con el rapero ASAP Rocky, y tienen un hijo, y otro que viene en camino.

La famosa anunció su segundo embarazo hace unas semanas durante su presentación en el Super Bowl, y emocionó a todos dejando ver su pancita de embarazo.

La intérprete de Umbrella ha sorprendido en sus dos embarazos con sus looks donde va desde el más elegante, hasta el más casual y cómodo.

Recientemente, llevó un atuendo sexy y moderno, que aunque muchos han criticado, ella ha dejado claro que ama su cuerpo de embarazo, y quiere lucirlo sin perder el estilo.

El look urbano con top y jeans por el que Rihanna recibió crueles críticas en su embarazo

Este miércoles Rihanna fue captada con su novio ASAP Rocky mientras salía de un restaurante en Los Ángeles tras almorzar juntos y sorprendió con su look.

La también actriz llevó un atuendo urbano compuesto por jeans anchos y a la cadera, que combinó con una camiseta de rayas, mangas largas, que llevó como top, amarrada en la espalda.

Rihanna dejó al descubierto su ‘baby bump’ y la lució con orgullo y estilo, y complementó su atuendo con unas botas en tono marrón y una bolsa pequeña beige.

La celebridad fue criticada por este look, y le dijeron que tenía “poca clase”, mostrando su barriguita de embarazo, dejando ver lo peor de las redes.

“OMG ya sabemos que estás embarazada, no tienes que mostrarlo así”, “que poca clase, parece una indigente”, “si yo me visto así me crucifican, pero como es ella”, “que horror este look, Rihanna botó la clase”, y “de los peores looks que ha llevado”, fueron algunas de las críticas.