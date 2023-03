Oscar 2023: estos son los artistas que le pondrán música a la 95 edición de los premios

Los artistas que le pondrán música a la 95 edición de los Oscar ( Focus On Sport / Craig Barritt/Foto: Getty Images)

Ya todo está listo para que este próximo domingo 12 de marzo se conozcan los actores, actrices y películas que recibirán el premio más importante de la industria cinematográfica, el Oscar.

Como toda gala tendrá su Alfombra Roja, la pasarela donde los diseñadores de moda de todo el mundo vean desfilar sus creaciones en los artistas que asistirán al magno evento.

Ya se conoce que la 95 edición de estos premios será presentada por Jimmy Kimmel, quien ya hizo de maestro de ceremonias en 2017 y 2018, pues Chris Rock carga para siempre la polémica del puñetazo que le dio Will Smith en 2022.

También se conoce que habrá un total de cinco actuaciones musicales, las dos principales estarán a cargo de Rihanna, que ya viene de alucinar a todo el mundo en el medio tiempo de la Super Bowl 2023, y la de Lenny Kravitz.

Rihanna

La cantante oriunda de Barbados subirá al escenario de la gala para deleitar a los espectadores con Lift Me Up, la preciosa balada de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever.

Será la primera vez que interprete en directo esta canción que se espera sea un homenaje al fallecido Chadwick Boseman.

Lenny Kravitz

El cantante estadounidense y ganador de cuatro premios Grammy, Lenny Kravitz, será el encargado del tradicional homenaje a los fallecidos del mundo del cine, más conocido como In Memoriam.

David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu

La banda sonora de Todo a la vez en todas partes es una de las candidatas en los Oscar 2023 y entre las nominadas a canción original está This Is a Life de Mitski.

La cantante japonesa no podrá estar en la gala, así que en su lugar interpretarán el tema David Byrne junto al grupo Son Lux y la actriz Stephanie Hsu (nominada a mejor actriz de reparto).

Diane Warren y Sofia Carson

Applause de la película Tell It Like a Woman es otra de las canciones nominadas a los Oscar 2023, y la interpretarán Diane Warren y la actriz Sofia Carson.

Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava

La película india RRR también nominada en la categoría de mejor canción original con la pegadiza Naatu Naatu, que ha sido un éxito en todo el mundo y una de las favoritas para ganar.