Kate del Castillo y los sexys bikinis con los que presume su silueta a los 51 años

Pareciera que los años no pasan para Kate del Castillo y es que a sus 51 años la actriz ha conservado su escultural figura.

La protagonista de ‘La reina del sur’ ha dado mucho de qué hablar por su gran talento histriónico pero es imposible no hacer mención de lo bien que se ve físicamente.

La edad es sólo un número y Kate no teme seguir presumiendo su silueta

Sin importar que una Carolina Herrera haya dicho que envejecer con dignidad es usar ropa “adecuada” a la edad, Kate del Castillo se atreve a lucirse en diminutos trajes de baño con justa razón.

La actriz ha sido alabada por conservar un abdomen de acero pero sobretodo por no dejar que la sociedad le diga cómo debería vestir a su edad.

Kate del Castillo en bikini es todo lo que queremos ver en vacaciones

Los malos comentarios nunca han sido un problema para Kate. Ella confronta a los haters de la manera más elegante: ignorándolos y disfrutando de la buena vida.

La estrella sabe que no tendría por qué esconder su figura, al contrario, siempre busca formas de resaltarla.

@aylexalviarez gracias por mi bikini! Estoy estrenando hoy!!

Los bikinis son sus grandes aliados, ya sea que opte por modelos discretos en negro o aquellos con estampado y hasta colores fluorescentes.

Kate del Castillo y el bikini neón con el que deslumbró en la playa

El secreto de Kate no sólo está en el ejercicio que hace o en su alimentación sino en encontrar el bañador ideal que vaya con tu cuerpo y sobretodo, que te guste y te haga sentir cómoda.

La famosa ha optado por mostrarse al natural, sin maquillaje ni filtros en sus fotos, enviando un gran mensaje a las mujeres de su edad o quienes están por llegar a ella y que le temen al “paso del tiempo”.

Las mujeres no solo enfrentamos la presión de ser profesionales y formar una familia, sino que también de mantener el aspecto juvenil que teníamos a los veinte. No es de extrañar que cuando una llega a los 40 o más no se sienta muy bien consigo misma y se pregunten si podrían ser mejores, más delgadas, más jóvenes, más bonitas.

Es claro que la satisfacción corporal es individual y cada quien es libre de hacer lo que le plazca sin embargo, detrás de muchas elecciones en torno a ello vienen de la presión que la sociedad ejerce sobre nosotras.

Es por ello que es de gran importancia ver a famosas como Kate del Castillo derribando las barreras de la edad que la sociedad nos impone.