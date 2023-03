Ni vieja ni arrugada: Érika Buenfil se muestra sensual en traje de baño y estas fotos lo prueban

Erika Buenfil se ha convertido en una de las protagonistas de telenovelas más queridas por su belleza y carisma. La actriz ganó reconocimiento por su participación en proyectos como Amor en Silencio (1988), Marisol (1996) y Amores Verdaderos (2012). En 2017 tuvo la oportunidad de tener un papel de villana en La doble vida de Estela Carrillo.

Buenfil es una de las estrellas de la pantalla chica que cada año suma nuevos proyectos. En los últimos años la hemos visto en Por amar sin ley (2019), Te doy la vida (2020), La mexicana y el güero (2021), Vencer el pasado (2021) y actualmente es parte del elenco de Perdona nuestros pecados (2023).

Para la actriz no hay límites y eso incluye el no detenerse por la edad

Además de dejar huella en la pantalla chica, Érika Buenfil se ha convertido en una inspiración para sus seguidores en redes sociales. Ahí ha demostrado que es “más que una reina del drama” por sus personajes de telenovela pues posee un gran sentido del humor.

Ella no se ha dejado intimidar por aquellas plataformas como TikTok llenas de talento joven pues sabe que para ser una estrella viral “no hay edad”

Es así como también en su cuenta de Instagram ha compartido sin temor fotografías en las que luce muy sexy ya sea con vestidos coquetos o en traje de baño.

Para Buenfil lo más importante es mostrar su lado más natural y romper así con las barreras que la sociedad le pone a la mujeres cuando llegan “a cierta edad”.

Érika Buenfil muestra sus marcas de la edad sin temor

A pesar de que la actriz siempre está trabajando, no pierde la oportunidad de escaparse para tomar merecidos descansos en la playa o junto a la piscina. Es así como la hemos visto lucirse en los trajes de baño que acentúan su belleza.

Sus seguidores siempre la llenan de halagos, coronándola como “una reina” y “la más bella”. Eso sí, Buenfil no se salva de los haters pues siempre hay quien señale “todo lo malo” que una puede tener.

“El cuello y las manos no mienten, ya se le salieron los años”. “La edad no perdona ya te cuelga la piel como a los guajolotes”. “Ya estás ruca”. “Yo no me atrevería a mostrarme así en traje de baño a su edad”. “Ya se ve muy arrugada”. “Ya está vieja para andar así”. “Pues jovencita ya no está, le cayeron los años encima”. “Ya se ve vieja”. “Ya no está en edad”, se lee en redes sociales.

Pero los malos comentarios no son un problema para Érika. Ella confronta a los haters de la manera más elegante: ignorándolos y disfrutando de la buena vida.

La estrella de telenovelas sabe cómo resaltar tu figura sin necesidad de usar un bikini diminuto ni un modelo demasiado revelador (aunque Buenfil también se ha lucido con bañadores de dos piezas). El secreto está en encontrar el bañador ideal que vaya con tu cuerpo y sobretodo, que te guste y te haga sentir cómoda.

Y por supuesto siempre lo complementa con vestidos o pareos coquetos con lo que derrocha sensualidad y seguridad en sí misma.