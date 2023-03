“Lobo en piel de cordero”: Revelan actitudes de Chris Rock en la vida real y no es como se pinta

Chris Rock protagonizó un escándalo muy recordado con Will Smith en la pasada edición de los premios Oscar, cuando este último lo abofeteó por un chiste y quedó como el malo de la historia.

Sin embargo, recientemente han salido a la opinión pública algunas revelaciones sobre ciertas actitudes del actor que tiene en sus contactos fuera de las pantallas, que dejan ver que él también tiene comportamientos reprochables.

¿Cómo es Chris Rock en la vida real y por qué lo critican?

“Tengo que decir que se destaca en mi memoria. Él era consistentemente e increíblemente grosero. Un trabajo completamente desagradable”, confesó la presentadora de televisión, Susanna Reid.

Esa fue la impresión que le dejó tras haber entrevistado a Chris Rock junto con Ben Stiller cuando estaban promocionando Madagascar, la película animada de 2005 para la que ambos prestaron sus voces.

A estas declaraciones se les suma las de Richard Madeley, otro conductor de la televisión británica, que durante una emisión del show Good Morning Britain le dio toda la razón a su compañera.

“Es el hombre más grosero al que he tenido que entrevistar, aunque no lo golpeé, mantuve mis manos quietas”, expresó el hombre de 66 años, explicando que no se refiere al lenguaje que suele utilizar el estadounidense, sino mas bien a sus actitudes y trato hacia los demás.

Y es que desde el estreno de su especial en Netflix, Chris Rock, ha sido tema de conversación en las redes sociales y los medios, ya que hizo bromas fuertes en torno a su caso con Will y hasta tocó a otros famosos, como Megan Markle.

Como era de esperarse, se originaron reacciones ante este tema y tildaron al famoso como “lobo en piel de cordero”, “es lamentable que se muestre como algo distinto” y “pensar que nos hizo creer que Will era el malo”.