Chris Rock le recordó a Will Smith infidelidad de Jada Pinkett: “Ella le hizo más daño a él”

El 27 de marzo de 2022, la 94ª edición de los Premios Óscar tuvo una mancha en su historial, cuando Chris Rock, y Will Smith protagonizaron uno de los momentos más polémicos de la televisión internacional, después de que el actor de ‘En Busca de la Felicidad’ abofeteara al standupero.

Hoy, a casi un año de la ceremonia y en vísperas de celebrar la 95ª edición de los Premios Óscar, Chris Rock, por fin, responde al esposo de Jada Pinkett a través de su nuevo show que se transmitirá en la famosa plataforma de streaming, Netflix, donde, entre las declaraciones, comentó que él había pagado lo que su esposa le había hecho, refiriéndose a la infidelidad de su esposa con el rapero August Aslina.

¿Chris Rock vuelve a arremeter contra Will Smith?

El actor está estrenando un nuevo show de stand up, en vivo desde el Teatro Hippodrome en Baltimore, titulado ‘Selective Outrage’, donde, en el adelanto, presenta un par de declaraciones de las que, es más que evidente, se dirigen a los Smith.

“Nunca sabes a quién puedes provocar. Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”, comentó Chris Rock, después no volvió a hacer mención de lo ‘sucedido’ durante la premiación a lo largo de su show, sino hasta el final del mismo, “Ya sabéis lo que pasó. Ese cabrón me abofeteó en los Oscar y la gente me pregunta ‘¿te dolió?’. Todavía duele”, explicó el comediante.

Más tarde, declaró que “Ella le hizo más daño a él que a mí”, asegurando que en realidad el actor se desquitó con Chris Rock, luego de que se hablara de la infidelidad de Jada Pinkett Smith, diciendo que el que había pagado los ‘platos rotos’ fue él, “¿Y a quién golpea? A mí, a quien sabe que puede vencer”.

A pesar de lo sucedido, el actor no dudo en aclarar que él era un gran admirador de Will Smith “Me encantaba Will Smith. Toda mi vida me ha encantado... Hizo grandes películas. Y ahora veo Hacia la libertad solo para ver como le dan una paliza”. Agregó que la razón por la que no contestó la agresión, fu gracias a la educación que sus padres le habían dado, “Mucha gente dice, ‘Chris, ¿por qué no hiciste nada?’. Porque tengo padres. ¿Sabes lo que me enseñaron? No pelees delante de los blancos”.

¿Qué sucedió entre Chris Rock y Will Smith durante los Premios Óscar?

Hace un año, mientras invitados y televidentes eran testigos de una nueva entrega de los Premios Óscar, el comediante Chris Rock, hizo un comentario desafortunado sobre la ‘alopecia’ que la esposa de Will Smith, Jada Pinkett sufría, por lo que de manera casi inmediata, el actor se paró de su asiento y se dirigió en línea recta hacia el standupero, a quien agredió con una bofetada, completamente en vivo, tomando por sorpresa a más de uno.

La actitud de Jada Pinkett, causó opiniones divididas, pues luego del ‘incidente’ el actor fue vetado de la premiación por un lapso de 10 años, y es que, la esposa de Will Smith, fue una de las que reprobó la actitud del histrión. Esto provocó que muchos comentaran que como era posible que ella no lo apoyara después de haber hecho algo así por ella.

Ese mismo día, Will Smith habría recibido el premio como Mejor Actor gracias a ‘El Método Williams’.