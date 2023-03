bofetada de Will Smith a Chris Rock se plasmó en la historia del Oscar: “aún duele a la Academia”

Nadie podía creer lo que sucedía frente a las pantallas, uno de los actores más importante de la industria del Cine, Will Smith, se levantaba de su silla, caminaba al escenario y golpeaba en la cara al comediante Chris Rock tras este hacer una broma sobre Jada Pinkett Smith.

Millones de espectadores presenciaron ese momento “insólito e histórico” en el escenario de los Oscar.

Por un momento, algunos pensaron que era una broma, pero al ver la evidente cara de rabia de Smith y las palabras que pronunció, los televidentes quedaron confundidos y las redes sociales ardieron de criticas y decepciones.

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, gritó Smith.

Minutos más tarde, el actor recibía la estatuilla del Oscar como mejor actor por su interpretación de King Richard en la película ‘El método Williams’.

Durante su discurso, Smith, entre lágrimas, se disculpó: “Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados”, dijo.

Desde ese 22 de marzo de 2022 hasta hoy, mucha agua ha corrido en el río, desde Rock asegurando que no presentaría cargo contra Smith hasta la sanción de la Academia de Hollywood, que vetó su participación de cualquier evento durante los próximos diez años, en 2032.

Perdido de la vida pública, unas disculpas

Meses después Will Smith, julio de 2022, publicó un video en su cuenta verificada de Instagram en el que habló sobre el incidente.

“Ha pasado un tiempo... En los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando mucho (…) Han hecho muchas preguntas justas que quería tomarme un tiempo para responder”.

Smith explicó a la cámara por qué no se disculpó con Rock durante su discurso de aceptación al ganar el premio al mejor actor por su papel en la película King Richard.

“Estaba confundido en ese momento. Todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, Chris, que me disculpo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, dice Smith, reseñó CNN en Español.

También se disculpó con la madre, la familia y el hermano de Rock, Tony Rock, quien protagonizó la comedia de 2007 All of Us, la cual crearon Will Smith y su esposa Jada Pinkett.

“No pensé en cuántas personas herí en ese momento”, añadió. “Teníamos una gran relación”, dijo Smith sobre el hermano de Rock. “Tony Rock era alguien cercano y esto probablemente sea irreparable”.

Aún preguntan: Chris Rock ¿Te dolió?

A pocos días que se celebre la edición número 95 de los Oscar, todos están a la expectativa de este hecho que marcó un antes y después en la Academia y que sigue rodando por las redes sociales, pese al tiempo que ha pasado.

A un año de este acontecimiento fue Chris Rock quien decidió atacar a Smith y a Pinkett en su Stand-up titulado Selective Outrage, que realizó en el teatro Hippodrome de Baltimore.

“Nunca sabes a quién puedes provocar. Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”, mencionó Rock en dicho espectáculo, según mencionó el medio NBC. “Ya saben lo que pasó. Ese cabrón me abofeteó en los Oscar y la gente me pregunta ‘¿te dolió?’. Todavía duele”.

Aseguró que esta situación la tomó con madurez. “Pero no soy una víctima, nena. Nunca me verás llorando con Oprah [Winfrey] o Gayle King. Nunca va a pasar. Recibí ese golpe como Pacquiao”.

Sus palabras sonaron más fuertes al asegurar que él fue quien recibió el malestar de Smith luego de que había salido a la luz la infidelidad de su cónyuge.

“Normalmente no hablaría de esas cosas, pero por alguna razón ellos lo pusieron en Internet. No tengo ni idea de por qué lo harían”, destacó, reseñó People.

Lo cierto es que la sombra de ese momento acompañará la ceremonia que se realizará el próximo 12 de marzo, así que muchos están a la expectativa de lo que se verá en esta nueva edición.