Will Smith tras golpear a Chris Rock y ganar un Óscar: “El amor te hace hacer locuras”

La ceremonia de los Óscars va entrando en su recta final con unos premios que nos han dejado pocas sorpresas. Will Smith se ha coronado como Mejor actor por interpretación de Richard Williams en ‘El método Williams’. Pero esto tras protagonizar un momento potente: golpeó a Chris Rock.

El comediante subió al escenario para presentar uno de los premios, hizo bromas sobre parejas y entre esas le tocó a Jada Pinkett Smith. La broma fue sobre la falta de cabello de su esposa luego de que el humorista dijera: “No veo la hora de verte en ‘GI Jane 2′” a lo que Will Smith solo pudo contestar: “No hagas una maldita broma más de mi esposa”.

Will subió al escenario y le pegó en la cara a Chris, quien no esperaba la fuerte reacción del actor. Medios internacionales señalaron que eso no estaba en el guion lo que provocó un momento muy incómodo en el Dolby.

La tercera es la vencida

Will Smith llevaba la mayoría de las papeletas para finalmente llevarse su codiciado Óscar como Mejor actor. Smith ha estado nominado anteriormente por ‘Ali’ y ‘En busca de la felicidad’, aunque la estatuilla se ha hecho de rogar a lo largo de su carrera. Tras arrasar durante la temporada de premios por su papel en ‘El método Williams’, el Óscar era el premio que le faltaba al actor para terminar el año con un broche de oro.

Durante la recogida del premio ha querido dedicárselo a sus compañeros de película y a su familia, y también se ha disculpado con la Academia por el incómodo momento que ha protagonizado durante la gala.”El amor te hace hacer locuras”, ha dicho Smith, muy emocionado durante su discurso.

Óscar 2022: Will Smith se pelea con Chris Rock en plena transmisión en vivo después de que este se burlara de su esposa Jada. / Foto: YouTube

Will Smith, entre lágrimas dijo: “Quiero pedir disculpas”

El actor ha finalizado su emocionado discurso con un “espero que la Academia me vuelva a invitar”. En un errático discurso, el famoso actor ha hablado de que a veces el amor te produce hacer “locuras” y ha utilizado tres veces la palabra “proteger”.

Aquí parte de su discurso:

“Richard Williams fue un acérrimo defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y sea”. Con el Oscar en la mano: “He sido llamado a proteger a mi gente, a ser un río para mi gente. Para estar en este espectáculo tienes que aguantar insultos”. Dice que Denzel Washington le ha advertido que en el momento más importante de su vida el demonio ha llamado a su puerta. “Quiero ser embajador del amor. Quiero pedir disculpas a la Academia, al resto de los nominados. Es un momento precioso; mis lágrimas no son por ganar el Oscar, sino por arrojar luz a todo el reparto de El método Williams. El arte imita a la vida, y yo me estoy pareciendo al padre loco. El amor te hace hacer locuras”. Ha bromeado sobre su madre, que no quería venir porque tenía cita con su grupo de ganchillo. “Espero que la Academia me vuelva a invitar”.