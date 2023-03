En lencería de encaje, JLo derriba estereotipos sobre cómo debería lucir una mujer de 50 y da lección

Jennifer López es una de las cantantes y actrices más famosas y exitosas que a sus 53 años sigue sumando logros y tiene una sólida carrera.

Hace unas semanas la famosa estrenó la película Shotgun wedding, y está a punto de sacar su álbum This is me now, dejando claro que no descansa ni un segundo.

Además, la celebridad es una gran modelo, y recientemente sorprendió en una sesión de fotos muy sexys para la marca de ropa interior Intimissimi.

Jennifer López presume su cuerpazo a sus 53 en lencería sexy

Jennifer López siempre se ha caracterizado por su sensualidad y la famosa no permite que su edad le impida lucir prendas y looks sexys.

Por eso, recientemente posó en la cama con una sexy lencería de encaje en tono fucsia, dejando ver su cuerpazo a sus 53 años y su abdomen tonificado.

En las imágenes se ve a la cantante en poses muy sensuales, demostrando que se siente segura y feliz con su cuerpo a su edad y tras tener dos hijos, y empoderando a las mujeres.

Y es que ¿quién dijo que a los 50 no se podía ser sexy?, y JLo lo ha demostrado en esta oportunidad y muchas otras veces también.

“OMG que cuerpazo”, “ya quisieran las de 20 verse así”, “es que Jennifer no aparenta su edad”, “esta mujer no envejece”, “wow de verdad que cuerpo el de esta mujer, parece de 30″, “no puedo creer que no se le vean los años, tienes que decirnos el secreto JLo”, y “la mujer más sexy de todas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La cantante prueba que la edad es solo un número, y nunca debe limitarte a lucir las prendas y looks que quieras, sin importar el qué dirán.

Muchos la llaman “vulgar” por posar en lencería a sus 53, JLo deja claro que se siente sexy a su edad y no teme en demostrarlo, dando una gran lección de empoderamiento.