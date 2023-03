De Soñadoras a galán de Aracely Arámbula: así se ha transformado Alejandro de la Madrid

Luego pasar años siendo perseguida por las especulaciones alrededor de su separación de Luis Miguel, Aracely Arámbula parece haber encontrado paz en un nuevo amor.

Se trata de nada más y nada menos que Alejandro de la Madrid, protagonista de la nueva puesta musical en México de Mamma Mia! y quien en su momento llamó la atención en telenovelas juveniles como Soñadoras y Locura de amor.

Alejandro de la Madrid Alejandro de la Madrid inició su carrera en telenovelas juveniles (Youtube/ Televisa)

El actor lleva una vida muy hermética pero siempre ha atraído al público con su galanura y carisma.

Tú y yo, Soñadoras, Locura de amor, Carita de ángel y Amigas y rivales, Palabra de mujer, Un gancho al corazón y El Hotel de los Secretos, son algunas de las telenovelas en las que ha participado.

Alejandro de la Madrid actualmente tiene 45 años de edad y ha logrado una larga trayectoria en televisión, cine y teatro con preparación de canto y baile.

Su experiencia también le ha permitido participar en series, siendo José José: el príncipe de la canción en la que dio vida a José José, uno de sus éxitos más recientes.

“Para mí ha sido muy fuerte y me quedo corto. Siempre dicen ponte en los zapatos de alguien más para entender y eso me pasó. Me puse en la piel, en la voz, en el corazón y fue doloroso transitar por ahí”, dijo sobre haber interpretado al cantante.

Uno de los galanes más cotizados

En sus redes sociales el actor comparte fotografías en las que deja ver que ha envejecido “como los buenos vinos”

También deja ver que es un amante de explorar la naturaleza, nos animales y viajar por el mundo.

El señor de los cielos, Guerra de ídolos, Preso No. 1, Te acuerdas de mí y La Templanza son sus producciones más recientes.

Alejandro de la Madrid actualmente interpreta a “Sam”, un encantador y sofisticado arquitecto en el nuveo musical Mamma Mia! México.

Aracely Arámbula busca rehacer su vida

“La Chule” es una de las famosas más guapas y queridas del espectáculo mexicano por lo que el verla tan sonriente y con un brillo en los ojos ha hecho que todos quieran saber más del galán que le roba el sueño.

La actriz comparte créditos con Alejandro de la Madrid en la serie La Rebelión y al parecer la relación habría iniciado a principios de 2022.

“Me alegra muchísimo coincidir porque si lo planeamos no se da y qué alegría poder trabajar de nuevo mi adorado @alexdelamadrid me rio tanto contigo gozo las carcajadas !!!”, escribió la actriz en una publicación en la que posó con el actor.

Luego de sus separación con Luis Miguel, ‘la Chule’ tuvo algunos romances que no prosperaron como Arturo Carmona y Sebastián Rulli, sin embargo parece que no deja de creer en el amor.

Si bien tener una pareja no ha sido determinante para su felicidad, es claro que ahora cuenta con un soporte y alguien que la ama e impulsa a seguir creciendo.