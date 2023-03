Mientras Aracely le da todo a sus hijos: este sería el lujoso hotel donde vive Luis Miguel

Desde hace unas semanas Luis Miguel ha sido tema de conversación por la nueva gira que se ha anunciado en sus redes sociales oficiales. Si bien el cantante no ha dado más detalles al respecto, se espera que sea un triunfal regreso ya que actualmente se encuentra en su mejor momento al lado de su supuesta novia, Paloma Cuevas.

‘El Sol’ dejó su residencia en Miami para vivir en un lujoso hotel en España llamado Rosewood Villa Magna donde está rodeado de lujos y una atención de primer nivel.

Aunque la relación tampoco se ha confirmado, han sido varias las ocasiones en las que se les ve juntos paseando por las calles de Madrid. Por supuesto, no es algo nuevo que el cantante mantenga su vida amorosa en secreto ya que él siempre se ha caracterizado por su gran hermetismo.

Medios aseguran que el amor ha cambiado al cantante ya que desde que ha sido asociado con la diseñadora de modas, se ha mantenido lejos de las fiestas e incluso ha mejorado su físico, como se vio en una fotografía que circuló en redes sociales.

Luis Miguel ya no se ve descompuesto. Actualmente se ve como un señor bien conservado, moderno, sin chavorruquear, y - muy importante - sin tener el cabello como pasto quemado como ya lo traía 🤣. Vamos, luce como siempre debió, ya en la madurez. Bien por él. pic.twitter.com/M3dbhIJ4aa

El Rosewood Villa Magna, ubicado en Madrid, España, cuenta con exclusivos departamentos equipados con todas las comodidades que uno pueda imaginar.

Las noches en este hotel rondan desde los 781 hasta los 2481.59 dólares aproximadamente, siendo uno de los más exclusivos ya que cuenta con baños de mármol, sala de estar, servicios de spa, restaurantes gourmet y gimnasio, sin mencionar las espectaculares vistas.

Aracely Arámbula se ha dedicado en cuerpo y alma a sus hijos Miguel y Daniel, quienes están creciendo a pasos agigantados. Eso sí, poco se sabe de ellos ya que la actriz se ha mantenido firmes con no mostrarlos directamente para respetar su privacidad.

La ausencia del cantante en la vida de sus dos hijos menores siempre ha sido un tema muy polémico, pues se habla de que no hace nada por verlos y que tampoco se encarga de sus gastos, algo que según Arámbula ha cubierto al cien por ciento por cuenta propia.

De acuerdo con el empresario Carlos Bremen, en intérprete de Amarte es un placer ya había saldado la deuda que tenía pendiente con Arámbula sobre la manutención, aunque quedan muchas dudas al respecto ya que esto no ha sido confirmado por los abogados de la actriz y sus hijos siguen siendo menores de edad.

A pesar de que el cantante ha sido acusado en varias ocasiones de ser “un padre ausente”, Aracely se ha encargado de que sus hijos no se vean afectados por esto, llenándolos de amor, lujos y momentos especiales.

“Preferiría compartir más tiempo con la familia; el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos”, dijo en una ocasión.