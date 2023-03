¿Mejor que LuisMi?, 5 fotos del nuevo galán de Aracely: le dicen que “cambió un twingo por un Ferrari”

Parece que Aracely Arámbula se dio una nueva oportunidad en el amor tras sus decepciones amorosas y es que hace unos días confesó estar enamorada.

La actriz aseguró que está muy “ilusionada”, mientras sus ojos brillaban y sonreía. “Andamos muy enamorados. El corazón está bien, está ilusionado”, dijo la actriz para ‘Venga La Alegría’, sorprendiendo a sus seguidores.

Aunque la actriz y cantante no especificó quién es su nuevo galán, medios aseguran que se trataría de Alejandro de la Madrid, un guapo actor mexicano.

Fotos por las que aseguran que el novio de Aracely Arámbula es más guapo que Luis Miguel

Alejandro de la Madrid es un famoso actor mexicano que ha protagonizado y participado en miles de telenovelas y recientemente fue compañero de Aracely Arámbula en la serie ‘La Rebelión’.

En la serie eran esposos, y parece que el amor traspasó las pantallas, y ocurrió el flechazo en la vida real.

Según reveló el medio Terra, Aracely comenzó esta relación con Alejandro, quien 3 años menor que ella, desde principios del 2022.

El actor tiene una sólida y larga trayectoria en el mundo de la actuación, y ha participado en novelas como Soñadoras, Carita de ángel, Amigas y rivales y hasta protagonizó la serie José José, el príncipe de la canción, interpretando al fallecido cantante.

A través de sus redes comparte fotos que evidencian lo guapo que luce a sus 45 años, enamorando a sus fans, y asegurando que Aracely “cambió un twingo por un Ferrari”, haciendo comparación con Luis Miguel.

“Wow este hombre sí es un galán”, “OMG mi Ara, ahora sí mejoraste”, “así es Aracely, sé feliz, tú cambiaste un twingo por un Ferrari jaja”, “OMG pero que hombre tan guapo, él si te merece”, y “este es mucho más guapo que Luis Miguel”, fueron algunos de los comentarios en redes.

De hecho, en enero de 2022, Aracely le dedicó unas palabras a Alejandro y compartió unas fotos de los dos juntos en su Instagram.