4 películas de Netflix que nos libera del temor a estar solas y no aceptar un amor a medias

La soltería no es mala, al contrario, te permite encontrarte a ti misma, amarte y valorarte mucho más, y así lo demuestran algunas películas de Netflix .

Y es que muchas veces nos quedamos en una relación, aunque no nos sintamos bien allí, ni felices ni plenas, por el miedo a estar solteras.

Pero, es importante que entiendas que donde no eres feliz, y no tienes todo lo que quieres, ahí no es, no importa lo que los demás opinen, solo importa tu felicidad.

Te recomendamos: Netflix: 4 películas y series que prueban que puedes triunfar sin necesidad de tener un hombre al lado

Por eso, ver estas películas de Netflix te inspirarán y te harán darte cuenta que soltera puedes ser mucho más feliz que con un hombre que no amas.

Netflix: películas para aprender a amar la soltería y ser feliz sin un hombre

Treintona, soltera y fantástica

Treintona, soltera y fantástica es una película protagonizada por Bárbara Mori que puedes hallar en Netflix y muestra la vida de Inés, una mujer que sin miedo a nada decide terminar con su novio.

Aunque todos sus amigos están casados y se siente presionada por la sociedad de tener una pareja e hijos a su edad, ella prueba que se puede ser feliz soltera, comenzar de cero, y derribará algunos estigmas de la sociedad.

Historia de un matrimonio

Historia de un matrimonio es una de las películas más crudas y también exitosas de Netflix que muestra la historia de Nicole y Charlie.

Aunque tenían un matrimonio que parecía perfecto y un hijo, ambos tienen diferentes intereses y deseos, por lo que deciden divorciarse.

Nicole vivirá un divorcio muy difícil y duro, pero prueba que podemos salir adelante solas y es mejor estar soltera que con un amor que no te complementa.

Comer, rezar, amar

La película Comer, rezar, amar es de las más inspiradoras de la plataforma de streaming que muestra a Elizabeth Gilbert, quien, aunque estaba casada y parecía tener un gran matrimonio, no era feliz.

Por eso , sin temor, ella decidió elegir su felicidad y paz y decidió terminar su relación e irse de viaje por el mundo, hallándose a sí misma, valorándose mucho más.

Ella demostró que no hay que temerle a la soltería y fue en busca de su felicidad, y en el camino, halló a un gran amor.

Te recomendamos: 5 películas románticas en Netflix que nos recuerdan que el amor llega cuando no lo esperamos

Nunca más

Nunca más es una gran película que nos enseña a nunca quedarnos donde te maltratan o no eres feliz, así como lo hizo Slim, papel interpretado por Jennifer López.

Y es que ella huyó con su hija Gracie de su esposo maltratador, y aunque él la persiguió, ella se armó de valor y luchó contra él para proteger a su hija y a ella misma.