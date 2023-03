Esposa de Pablo Lyle reaparece tras sentencia del actor: así rehace su vida

“Quiero decir que estoy muy orgulloso de ti, Pablo, porque para todos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente, de unos cuantos segundos, que no te define como persona. No todos pueden ver lo que yo he visto, he sido testigo de tu dolor, de tu arrepentimiento y de la bondad tan grande que es tu espíritu. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas, con piernas. Eso es Pablo”, dijo Ana Araujo antes de que Pablo Lyle recibiera su sentencia a principios de febrero.

Araujo, quien ha estado casada con el actor desde 2011, ha vivido un infierno desde el incidente en el que Lyle dejó sin vida a un hombre de 63 años, tras una pelea de tránsito en Miami, Estados Unidos. El actor tuvo que enfrentar una serie de juicios a lo largo de poco más de dos años para finalmente ser declarado culpable de homicidio involuntario y a cinco años de prisión y ocho más de libertad condicional.

La familia de Lyle mantiene viva la esperanza de que el este pueda tener una reducción de su condena sin embargo, Araujo ha tenido que tomar decisiones importantes en los últimos años.

Esposa de Pablo Lyle retoma las redes sociales

Aunque mucho se especuló que la pareja habría tomado la decisión de separarse, Ana estuvo acompañando a Pablo durante los años de juicios. En este tiempo se dijo que ella ya tendría una relación con el ex futbolista y comentarista Marc Crosas y aunque esto no se ha confirmado, fue en su podcast My Wellness Friend donde confesó que ya no estaba con el actor.

Con la disposición de salir adelante, Ana ahora está enfocada en rehacer su vida y ha vuelto a tomar las riendas de sus proyectos profesionales. A través de sus redes sociales ha vuelto a compartir un poco de su día a día, entre su empresa de postres saludables y su podcast My Wellness Friend.

“La vida no es una carrera que vas corriendo con prisa por llegar a una meta.La vida es más como una canción la cantas y la bailas, la vas disfrutando mientras esta sonando porque sabes y eres consciente que se va acabar, que va a dejar de sonar”, escribió la empresaria en una publicación.

Para Araujo, seguir trabajando es una prioridad pues debe sacar a sus hijos adelante. Actualmente los pequeños Aranza y Mauro tiene 11 y 7 años de edad.

Una de las decisiones que tomó Ana para ésta nueva etapa de su vida fue hacerse un merecido cambio de look, con lo que dejó ver que está lista para nuevos retos. La influencer optó por un tinte golden para darle brillo a su rostro.

“Este es el color nuevo, ayer me lo pintaron. Si les soy sincera no me he acostumbrado, me siento rara. Hacía casi un año la última vez que me lo pinté… es raro cuando nos cambiamos el look, como que te tienes que sentir ahora esa persona…”, dijo en sus historias.

En sus historias de Instagram también compartió un mensaje inspiracional, con el que se recuerda mantenerse fuerte.

“Querida yo: Estoy orgullosa de ti. Por levantarte de nuevo aún cuando creíamos que ya no podríamos más”.