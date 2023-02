Pablo Lyle pide perdón antes de recibir sentencia: así reaccionó su esposa

El actor mexicano Pablo Lyle fue declarado culpable de homicido involuntario el pasado 4 de octubre de 2022 luego de tres años de juicios por haber golpeado y asesinado a un hombre durante un altercado de tránsito.

Los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 2019 en el estado de Florida y la víctima fue un hombre cubano llamado Juan Ricardo Hernández, de 63 años a quien Lyle le habría propiciado un puñetazo en plena vía pública. El sujeto cayó y fue trasladado al hospital; falleció horas después a causa de “complicaciones de una herida contundente en la cabeza”.

En diciembre, sus abogados alegaron que existieron inconsistencias ya que no se admitieron pruebas ni testigos que hubieran demostrado que el actor actuó en defensa propia y por la de sus hijos. Sin embargo la jueza Marisa Tinkler Méndez rechazó esos alegatos y dijo que no había motivos para anular el veredicto.

Ahora el actor fue citado a una nueva audiencia en la que se dio a conocer la sentencia de 15 años de prisión. Antes de esto, durante la primera parte, la jueza Tinkler escuchó testimonios de familiares de Lyle, así como del señor Juan Hernández.

Las palabras de la familia de Lyle: su esposa se mantiene positiva

“Es un buen hombre”, dijo la hermana del actor, visiblemente emocionada. Mientras que su esposa Ana Araujo habló de “lo mal que la ha pasado”. “Pasó el día vomitando, llorando, no podía dormir”, dijo.

También se refirió a Lyle como un “corazón con patas”, que se siente muy orgullosa de él y que está muy arrepentido de lo sucedido. Previo a esto, en entrevista para ¡Siéntese quién pueda!, Ana aseguró que siempre ha mantenido la comunicación con su esposo y que pese a la tensión, todos se encuentran tranquilos y positivos al respecto.

“Tenemos derecho a cuatro videollamadas a la semana y llamadas diarias, dos o tres veces al día. Va a ser lo que tiene que ser y estamos confiados”, aseveró.

La familia de la víctima también habló en la audiencia

Hijo de Juan Ricardo Hernández pide la sentencia máxima para Pablo Lyle. Mostró videos de familiares que esperan se haga justicia desde hace casi 4 años. pic.twitter.com/RzIrEvXwte — Lizbeth García (@LizbethGarciaOf) February 3, 2023

Juan Ricardo Hernández Jr., hijo de la víctima, pasó al estrado para mostrar un video grabado por su abuela. “Sé que no voy a recuperar a mi hijo pero espero que ahora se pueda hacer justicia”, dijo Silvia Benedicta Pérez Pérez, de 92 años, en el video presentado en la corte.

“Le pido en nombre mío y de nuestra familia que al señor Pablo Lyle se le dé la pena máxima”, exclamó Hernández Jr.

Las palabras de Pablo Lyle a la familia de la víctima

#ÚltimaHora | "Su pariente perdió la vida por algo que yo hice, (...) lo lamento muchísimo desde el fondo de mi corazón": Pablo Lyle en espera de que se dicte su sentencia por homicidio involuntario. #NoticiasMX con @saidochoa | Sigue la señal por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/A5ouId9CkU — Foro_TV (@Foro_TV) February 3, 2023

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, el actor se dirigió a la familia de Juan Ricardo Hernández para reiterar su arrepentimiento y pedir perdón.

“Su pariente perdió la vida por algo que yo hice, algo que estará conmigo, me acecha cuando voy a dormir en la noche y sigue ahí cuando me levanto. Nunca quise que esto sucediera. Nunca ni en mis sueños más alocados me pude imaginar que algo como esto pudiera pasar. Que se perdiera una vida y que muchas otras fueran afectadas tan drásticamente en cuestión de segundos con un solo golpe”, dijo el actor.

“Les ofrezco la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida, con todo mi corazón lo siento mucho (...) Aprendí una lección muy importante y estoy seguro que muchos más la aprenderán”.