“Pensar antes de actuar”: caso Pablo Lyle deja cruda lección vida

El actor mexicano Pablo Lyle fue declarado culpable de homicido involuntario el pasado 4 de octubre de 2022 luego de tres años de juicios por haber golpeado y asesinado a un hombre durante un altercado de tránsito.

Aunque aún no se da a conocer la sentencia, ha trascendido que el actor podría pasar hasta 15 años en prisión en Estados Unidos debido a que los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 2019 en el estado de Florida.

Que papel jugarán en corte las imágenes de ira en la carretera donde murió un hombre tras puñetazo del actor Pablo Lyle. Este domingo 11am @AlPuntoFL @Univision23. Los esperamos pic.twitter.com/FKOxHlykxo — Ambrosio Hernandez (@AmbrosioU23) April 13, 2019

La víctima fue un hombre cubano llamado Juan Ricardo Hernández, de 63 años a quien Lyle le habría propiciado un puñetazo en plena vía pública. El sujeto fue trasladado al hospital y falleció horas después a causa de “complicaciones de una herida contundente en la cabeza”.

Mercedes Arce, viuda de Hernández fue cuestionada sobre el veredicto y sin dar mayores declaraciones, se limitó a decir “Sin palabras, justicia del señor” tras el veredicto a Lyle.

🔴El actor Pablo Lyle rezó durante un receso en su juicio un día antes de ser sentenciado y declarado culpable de homicidio involuntario en E.U.

📸Foto: EFE pic.twitter.com/RATqoqDa21 — MVS Noticias (@MVSNoticias) October 4, 2022

La cruda lección que ha dejado el caso

Mientras que la comunidad artística y compañeros del actor han enviado muestras de apoyo a través de las redes sociales, internautas han abierto la conversación sobre el caso.

“Hay que aprender a pensar antes de actuar”. “Un momento de ira ocaciona una tragedia”. “Con esto nos damos cuenta lo que pasa con la prepotencia y no pensar lo que haces”. ”Por eso debemos ser más empáticos con todos y no dejarnos llevar por nuestros impulsos”. “Ahora ha de estar arrepentido. A veces uno enojado hace y dice cosas que después se arrepiente y si el no se hubiera regresado a golpear al señor, otro caso seria, pero el hubiera ya no existe, ni modo, ahí para que lo piense la próxima

Wey, todos compadeciéndose de Pablo Lyle porque destruyó su vida y dañó a sus seres queridos. Weeey, mató a un hombre, a quien en verdad dañó es a los seres queridos de ese hombre. Dejen de compadecerlo y ordenen sus prioridades. — Space Cowboy (@spacecowboy_mx) October 4, 2022

Katherine Fernández-Rundle, la fiscal estatal de Miami-Dade también fue contundente al declarar; “Dos vidas destruidas por un simple enojo en una vía de circulación, una situación que ocurre con demasiada frecuencia en nuestras calles y en las calles del país”.

La ira es natural y todas las personas en algún momento de su vida han tenido arrebatos sin embargo, esto se convierte en un problema cuando no se controla.

La vida de Lyle dio un giro radical después de que fue declarado culpable por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández. El actor no sólo ha truncado su prometedora carrera como actor sino que ha tenido que estar alejado de su familia. Mientras algunos discuten que sus hijos no merecen crecer sin su padre, otros alegan que la familia de Hernández también se quedó sin un padre, un esposo y hermano.

Las claves del caso. ¿Por qué fue condenado Pablo Lyle?

Aquel 31 de marzo de 2019, el actor iba rumbo al Aeropuerto Internacional de Miami en un vehículo que era conducido por su cuñado, Lucas Delfino. En el camino se cruzaron con el automóvil conducido por Juan Ricardo Hernández.

Sin embargo en un momento se cerraron el paso por lo que mientras el semáforo estaba en rojo, el cubano se bajó de su vehículo para recriminar a Delfino.

En medio de la discusión, Lyle salió del carro y golpeó a Hernández, quien se desplomó al instante, según se ve en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana.

El video de vigilancia fue clave para constatar los hechos y junto con los resultados de la autopsia que se le realizó a Hernández, se comprobó que había sufrido una hemorragia en la parte frontal y posterior de la cabeza y que Lyle habría sido quien lo provocó.