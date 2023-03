Julián Gil le “implora” llorando a Marjorie De Sousa ver a su hijo: por qué le prohíbe estar en su vida

Julián Gil y Marjorie De Sousa tuvieron un corto romance que terminó muy mal, y aunque tuvieron un hijo, Matías, eso no los ha unido.

Desde que terminaron, el actor no ha podido tener una relación normal con su hijo, y se fueron a batalla legal, donde la actriz ganó la custodia del pequeño.

Julián Gil le ha pedido ver a su hijo en diferentes oportunidades, y aunque lo ha podido hacer unas pocas veces ha tenido que ser bajo vigilancia.

Aunque antes el actor tenía la posibilidad de tener este tipo de visitas, meses después Marjorie De Sousa se negó por completo y no se lo ha dejado ver más, y asegura que el niño no sabe quién es él, pues la actriz no le habla de su padre.

En muchas oportunidades Julián le ha pedido que se lo deje ver, pero ella se niega, por lo que el actor se lo volvió a pedir, pero esta vez en televisión.

El pedido desesperado de Julián Gil a Marjorie de Sousa para que le deje ver a su hijo

Durante la emisión del programa Siéntese quien pueda, donde Julián Gil es conductor, le envió un contundente mensaje a Marjorie De Sousa.

“Es una mezcla de sentimientos, llevo meses escuchando el “soy una dama no puedo hablar de eso”, creo que se le estás faltando el respeto al niño, a mi como papá, al público. Si Mati le pregunta cómo está papá, quién es mi papá, quiero conocer a mi papá, ¿qué le dices al niño, soy una dama no puedo hablar?” , le dijo el actor a su ex.

Y en medio de las lágrimas le pidió una vez más a la actriz que le permita ver a su hijo, quien ya tiene 6 años, y ser parte de su vida.

“Te suplico, te imploro, ya no sé ni cómo hacerlo, que me dejes estar en la vida de mi hijo, creo que Matías me merece no solo a mí, a sus hermanos, tías, a su familia. Le estás privando uno de los derechos más lindos que puede tener el ser humano, tener una familia, tener un papá”, fue la súplica de Julián, que hizo llorar a los presentes y a todos.

La razón por la que Marjorie De Sousa no permite que su hijo vea a Julián Gil

Marjorie De Sousa y Julián Gil terminaron de la peor manera y parece que la razón es porque el actor no quería que la madre de ella viviera con ellos, pues tenía problemas con el alcohol y los perjudicaba.

Cuando el actor le propuso alquilarle una casa cerca de ellos o que se regresara a vivir a Venezuela con su otro hijo, Marjorie decidió terminar la relación y le pidió a Gil que se fuera de la casa.

Desde ese entonces la actriz venezolana lo ha atacado, y alega que él abandonó a su hijo y nunca se ocupó de él desde el principio.

“Desde el nacimiento del menor, el demandado abandonó sus obligaciones y deberes con relación a él, desatendiéndose por completo de sus necesidades afectivas, morales, de salud, de crianza y económicas, y por más de 2 años no le ha importado el desarrollo físico, psíquico y emocional del menor, cuestión que sanciona la ley con la pérdida de la patria potestad”, dice el documento donde se revelan las razones de Marjorie para quitarle la patria potestad del niño y no dejárselo ver.

Sin embargo, Julián desde siempre ha expresado su deseo de convivir con su hijo, verlo y ser parte de su vida, desmintiendo las razones de Marjorie.

No se sabe quién tendrá la razón, lo cierto es que el actor no puede estar en la vida de Matías, y sin duda el más perjudicado en esto es el pequeño, quien está creciendo sin su padre.