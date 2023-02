La historia de desamor de Shakira con Piqué en canciones: desde ‘Me gusta’ hace 2 años a ‘TQG’

Shakira vuelve a ser el centro de la atención luego del estreno de ‘TQG’, su nuevo éxito de la mano de Karol G y otra de sus canciones en contra de Piqué.

Es claro que el tema va dirigido hacia su ex, cargado de muchas indirectas y referencias sobre el romance que sostiene con Clara Chía Martí, con quien le fue infiel.

Sin embargo, los pleitos entre la expareja no son nuevos. Ya la colombiana había avisado con su música que las cosas no marchaban bien entre ambos y precisamente, sus temas son demostración de qué paso entre ellos.

Las canciones de Shakira que relatan sus problemas y ruptura con Piqué

Me Gusta

Muchos ubican este éxito junto con Anuel como el punto de partida del fin decisivo con Piqué, pues en su letra, la barranquillera relata la indiferencia de su ex y su deseo de resolver sus problemas únicamente con sexo, pero evadiendo todas las charlas de peso. Asimismo, que se volvió poco detallista y romántico.

“Tú no mides tus palabras y me hieres. Y si me dejas y te vas es porque quieres. Ya no es justo que me endulces el oído para que al final no cumplas na’ conmigo”. — Shakira en 'Me gusta'.

Don’t Wait Up

Por otro lado, en este tema Shakira retrata una conversación consigo misma en la que se dice que necesita hacer algo por sí misma, ya que su pareja no le presta atención y quiere que arreglen la situación, pero él no está receptivo. Al contrario, pareciera que era el propio Piqué quien le decía:

No tengas miedo si se hace tarde, sí. Sobrevivirás, es solo una noche. No me esperes despierta”. — Shakira en 'Don't Wait Up'.

Girl Like Me

Acá comenzamos a conocer a una Shakira más molesta y vengativa, echándole en cara a Piqué que ya le habían llegado rumores de que estaba detrás de otras mujeres. “Me dicen que buscas una chica como yo, me llevas en tu mente. Soy adictiva como el azúcar. Me buscas permanentemente”, cantó.

Te Felicito

Todo explota en este tema, donde descubre la infidelidad y decide ponerle fin. “Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso”, expresó en su éxito de la mano de Rauw Alejandro.

Monotonía

Dejando la rabia de lado, le da paso a la depresión y el dolor reconociendo sus problemas de pareja. “No fue tu culpa, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonia. Nunca dije nada, pero me dolía. Sabía que esto pasaría”, canta al lado de Ozuna.

Sesión 53 con Bizarrap

Descarga contra su ex y su nueva pareja, a partir de aquí, vemos a una Shakira que empieza a pasar más la página y plantearse su vida sola superando a Piqué. “Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelva’, hazme caso. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”, dice.

TQG

Cada vez hay más aceptación en sus letras, avanzando por todas las fases de duelo. “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá usted ya no es bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río”, sentenció.