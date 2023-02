¿Sospechas o indirecta? El duro mensaje de Andrea Legarreta a supuesta amante de Erik Rubín

Andrea Legarreta y Erik Rubín sacudieron a todos al anunciar que se separarían tras 22 años juntos. Los famosos se conocieron por un amigo en común y pese a que los padres de la conductora en un principio dudaron de la relación por la fama de “conquistador” del cantante, se dieron la oportunidad.

Cuatro meses después de comenzar a salir, Rubín le pidió matrimonio a Legarreta y al mes se llevó a cabo la boda (1 de abril del 2000). La pareja le dio la bienvenida a su primera hija, Mía, el 22 de abril de 2005 y dos años después, el 5 de enero de 2007, nació Nina.

Aunque durante mucho tiempo fue muy reservada respecto a su vida privada, la conductora decidió hablar abiertamente sobre haber tenido un aborto espontáneo antes de la llegada de sus hijas.

A lo largo de los 22 años de relación, Andrea y Erik mostraron su crecimiento como pareja, así como su faceta como padres a la par que siguieron creciendo en sus respectivas carreras.

Ambos siempre compartieron los momentos más divertidos al lado de sus hijas, viajando, convirtiéndose en una familia ejemplar. Conforme fueron creciendo Mía y Nina, comenzaron a mostrar interés en el mundo del espectáculo y Andrea y Erik las apoyaron.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio. Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja”

— Andrea Legarreta y Erik Rubín en Instagram