¿Fue infiel?: por estos videos compararon a Erik Rubín con Piqué

Andrea Legarreta se despidió de uno de sus más grandes amores por poco más de dos décadas, Erik Rubín, con la esperanza de reencontrarse en un futuro y mantener viva su llama por muchos años más; por ahora sus caminos se dividirán y quizá se reencuentren tiempo después.

La conductora habló más de su separación con Erik Rubín durante la transmisión de su programa ‘Hoy’ donde compartió al público y sus compañeros más sobre la emotiva despedida con quien fuera su compañero de vida por 22 años y formando una familia teniendo a Mía y Nina.

Por mucho tiempo se colocaron como una de las parejas más sólidas del espectáculo en México, pero a pesar de su ruptura, Andrea Legarreta y el músico mostraron la madurez y el amor que aún mantienen el uno por el otro, porque como bien menciona, su sentimiento se transformó más no se apagó. Además, continuarán unidos, manteniendo sociedad en sus empresas y cuidando de sus hijas.

Sin nada de por medio, la conductora de ‘Hoy’ comentó que la razón de su separación no se debía a terceros, ni diferencias irreconciliables, no hubo problemas y no hay sentimientos de odio o rencor, todo fue llevado de una forma madura y pacífica entre la expareja.

¿Infidelidad?, con estos famosos han relacionado a Erik Rubín

Los internautas no perdonan y no tardaron en relacionar a Erik Rubín con otros famosos que han compartido escenario con él. Recordemos que el ex Timbiriche forma parte del 90′s Pop Tour donde han participado una serie de grupos pop, icónicos de la década como The Sacados, Sentidos Opuestos, JNS, Caló, Fey, OV7, Kabah, Magneto, Aleks Syntek entre otras bandas queridas por el público durante ese período.

Pero algunos no tardaron en darse cuenta de que el ex Timbiriche se ‘acercaba’, tal vez demasiado a sus compañeros de escenario, y tampoco olvidaron cuando lo relacionaron con una influencer con quien bailaba muy ‘pegadito’. Aunque todo esto solo se queda en rumores y especulaciones, aquí la lista de famosos con los que lo han emparejado.