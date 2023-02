Así terminó la historia de amor de Karol G y Anuel: por esto su canción con Shakira será fuerte

Karol G y Shakira elevaron la expectativa de los fans al máximo al anunciar una nueva canción que promete irse en contra de sus exparejas: Anuel y Gerard Piqué, respectivamente.

Ambas famosas vivieron en el último tiempo rupturas muy publicitadas, y dolorosas en lo interno, por lo que se cree que van a liberar todos sus sentimientos en las potentes letras que se avecinan, al estilo de Te Felicito, Monotonía y la sesión 53 con Bizarrap de la colombiana.

Esto, sin duda, sorprendió a todos ya que la pareja compartía su amor en las redes sociales, estaban comprometidos y además él se tatuó un enorme arte en la espalda de una foto de ambos.

View this post on Instagram

Pues bien, aunque ninguno de los dos se ha explayado públicamente al respecto, fuentes cercanas aseveraron en principio que se debió a un “desgaste”, porque los dos se encontraban muy enfocados en su carrera. Tampoco ayudó trabajar en muchas colaboraciones juntos, se empezaron a sentir “asfixiados” y generaron roces.

“Ella y yo tenemos una relación perfecta. No hay negatividad ni nada de eso. Tomamos nuestro camino cada uno. Que Dios la bendiga mucho y que le siga cumpliendo todos sus sueños y todas sus metas”.

Pese a que al inicio se dijo que no fue por terceros y que mantenían una relación cordial, las canciones de Karol G que siguieron este evento pues indican todo lo opuesto.

View this post on Instagram

“Tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien, porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú qué gonorrea pagándome así. Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero...”, cantó en Mami, junto con Becky G.

“Yo me río, y después dicen que soy yo el que está estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los están haciendo pensar. Si la gente supiera”.

— Anuel reaccionando a las indirectas de Karol G en sus canciones.